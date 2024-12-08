شاهدوا إلهام الفضالة وشهاب جوهر يكرمان كأشهر صناع محتوى ومؤثرين في التيك توك بالكويت

أعمال قادمة للفنانة إلهام الفضالة

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نشاطات قادمة للفنانة إلهام الفضالة

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 ديسمبر 2024 01:29 مساءً - تم تكريم الفنانةوزوجها الفنانكأشهر صناع محتوى ومؤثرين في برنامج التيك توك في الكويت. ونشرت الفنانةعلى حسابها بإنستغرام عدداً من الصور لها ولزوجها في التكريم وصور أخرى وهما يمسكان بدروع التكريم، وعلقت وكتبت: "تشرفنا أنابالتكريم من قبل وكالة السبيعي لصناع المحتوى والمؤثرين في برنامج التيك توك في الكويت، وتشرفنا أيضاً بتكريم أشهر صناع المحتوى والمؤثرين في الكويت وتسليم دروع التميز لهم .. ألف مبروك للجميع".وتفاعل الجمهور معهما ومع الصور التي نشرت وهنأوهما بالتكريم .وكان آخر عمل عُرض للفنانةمؤخراً هو مسلسل "خواتي غناتي" وهو من إﺧﺮاﺝ سائد بشير الهواري، وﺗﺄﻟﻴﻒ جميلة جمعة، ومن بطولة، فيصل العميري، طيف، شهدالياسين، عبدالله بهمن، في الشرقاوي، فهد باسم، خالد العجيرب، شهد ياسين، وطلال باسم.أما النشاطات القادمة للفنانة إلهام الفضالة فهي أنها قد انتهت مؤخراً من تصوير مسلسلها "بيت حموله" المنتظر عرضه بالموسم الرمضاني 2025، وهو من إخراج سائد بشير الهواري ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ جميلة جمعة، ومن بطولة الفنانة، طيف، شهد الياسين، في الشرقاوي، ليالي دهراب، حسين الحداد، شيلاء سبت، عبدالله البلوشي، منصور البلوشي، علي محسن، شملان العميري، غرور صفر، زيني كرم، زينب يوسف، شيماء قنبر، أحمد بن حسين، علي بن حسين، وزهراء دهراب.

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