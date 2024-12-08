توبا بويوكستون لـ الخليج 365: من المهم أن يرى العالم القصص ‏من وجهة نظر النساء

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 ديسمبر 2024 01:29 مساءً - يستضيف مهرجان البحر الأحمر السينمائي، في دورته الرابعة، كوكبة ضخمة من مشاهير ونجوم العالم ‏العربي والغربي، هذا بالإضافة لنجوم بوليوود وتركيا وكوريا.‏

بحضور كاميرا «الخليج 365»، وتغطيتها الخاصة للمهرجان، أجرت حواراً خاصاً مع النجمة ‏التركية الشهيرة توبا بويوكستون، على هامش حضورها فعالية "المرأة في السينما".‏ وتشارك توبا بويوكستون بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي كعضوة بلجنة تحكيم الأفلام ‏الروائية بالمهرجان، والتي يترأسها المخرج سبايك لي.‏

فريق الفيديو:

إعداد الفيديو: معتز الشافعي

تصوير الفيديو: يوسف بوهوش

إعداد: آية الزيني

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توبا بويوكستون: السينما تجمع بين الأشخاص وبين الثقافات المختلفة

بعد ترحيب "الخليج 365" بـ توبا بويوكستون، تم سؤالها عن مدى أهمية الاحتفاء بالمرأة في السينما، ‏لتجيب قائلة: "الأمر يعتمد على وجهة نظرك في الواقع، فالسينما تجمع بين الأشخاص وبين الثقافات والبلدان ووجهات النظر والمعتقدات المختلفة، وخاصةً مع دخول النساء أكثر فأكثر في عالم السينما، فعلى سبيل المثال لدينا هذا ‏العام 16 فيلماً؛ سبعة أفلام منها من إخراج مخرجات نساء، وهذا سيمكّن العالم من أن يرى القصص ‏من وجهة نظر النساء، وهو أمر مهم حقاً".‏

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توبا بويوكستون: أعلم بأنكم تطلقون عليَّ اسم لميس بالوطن العربي

وبسؤالها هل يمكنها أن تتخيل عدد المعجبين وقاعدتهم الكبيرة لديها في العالم العربي، أجابت ‏بأنها لا تدرك حجمهم، ولكن تعلم بأنهم يطلقون عليها اسم "لميس". ثم قامت بتوجيه كلمة إلى معجبيها العرب، قائلة: "في الواقع إنه لأمر مدهش أن أكون ‏هنا، الجميع لطفاء للغاية ويرحبون بي بشكلٍ كبير في السعودية ، ويمكنك أن تشعر بالحب والاحترام، ‏وهو أمر جميل".‏

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وبسؤالها عن تعلمها أي كلمات عربية، أجابت قائلة: "شوية شوية و"يلا"، وأعرف المزيد من الكلمات ‏أيضاً".‏

وفي ختام لقاء "الخليج 365" بـ توبا بويوكستون، تم مطالبتها بإمكانية قولها كلمة "سلام"، فقالت: "سلام. نستخدم كلمة سلام أيضاً ‏في اللغة التركية".‏

حول مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

يحتفي مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بعرض أفضل إنتاجات السينما العربية والعالمية في مدينة جدة، عروس البحر الأحمر؛ حيث ينطوي البرنامج السينمائي للمهرجان على فئات وأقسام متنوّعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، تبدأ من الكنوز السينمائية الدفينة المرمّمة بأحدث تقنيات العرض، وتنتهي بأفلام المواهب الواعدة.

كما يستضيف المهرجان نخبة من المواهب الفنّية وصنّاع الأفلام ومحترفي الصناعة من العالم العربي وباقي أرجاء العالم عبْر منصّته، جنباً إلى جنب مع العديد من مسابقات الأفلام في الفئات الطويلة والقصيرة، مع احتضان الحفلات الموسيقيّة، واستضافة العديد من الندوات وورش العمل التي تهدف إلى دعم وتنمية وتشجيع المواهب الصاعدة.

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