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جينيفر لوبيز وبن أفليك بين أبرز طلاقات عام 2024 .. والقائمة تضمنت بريتني سبيرز وكاردي بي ونتالي بورتمان وجايسون موموا وغيرهم

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ميرنا وليد - بيروت - شهد العام 2024 على حالات طلاق بين المشاهير العالميين،ولكن الأبرز كان طلاق جينيفر لوبيز وبن أفليك بعد زواج دام سنتين بعد إنفصال تم بينهما وشائعات طالت علاقتهما الى أن طلبت جينيفر لوبيز الطلاق.
ونورد لكم في هذا المقال أشهر حالات الطلاق التي حدثت بين المشاهير العالميين:

Jennifer Lopez and Ben Affleck: A timeline of their love story | CNNجينيفر لوبيز وبن أفليك

الطلاق الذي حصل بين النجمين الشهيرين بن أفليك وجينيفر لوبيزشغل الوسط الفني والصحافة لا سيما أن إنفصال الثنائي حصل لمدة وبعدها طلبت لوبيز الطلاق بعد زواج دام سنتين وما زالت الإجراءت قائمة ولم يعرف بعد نتيجة الطلاق المادية للطرفين وكيفية تقاسمها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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