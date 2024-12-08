جينيفر لوبيز وبن أفليك بين أبرز طلاقات عام 2024 .. والقائمة تضمنت بريتني سبيرز وكاردي بي ونتالي بورتمان وجايسون موموا وغيرهم

ميرنا وليد - بيروت - شهد العام 2024 على حالات طلاق بين المشاهير العالميين،ولكن الأبرز كان طلاق جينيفر لوبيز وبن أفليك بعد زواج دام سنتين بعد إنفصال تم بينهما وشائعات طالت علاقتهما الى أن طلبت جينيفر لوبيز الطلاق.

ونورد لكم في هذا المقال أشهر حالات الطلاق التي حدثت بين المشاهير العالميين:

جينيفر لوبيز وبن أفليك

الطلاق الذي حصل بين النجمين الشهيرين بن أفليك وجينيفر لوبيزشغل الوسط الفني والصحافة لا سيما أن إنفصال الثنائي حصل لمدة وبعدها طلبت لوبيز الطلاق بعد زواج دام سنتين وما زالت الإجراءت قائمة ولم يعرف بعد نتيجة الطلاق المادية للطرفين وكيفية تقاسمها.

كاردي بي وأوفسيت

طلبت مغنية الراب الأميركيةكاردي بيالطلاق من زوجها مغني الراب الأميركي أوفسيت.

كريستينا هول وجوش هول

بعد ثلاث سنوات من الزواج تطلقت الشخصية التلفزيونية وسيدة الأعمال الأميركية كريستينا هول من زوجها حاكم ولاية ماين السابق جوش هول.

جايسون موموا وليزا بونيت

تم إنهاء إجراءات الطلاق بين الممثل الأميركيجايسون مومواوالممثلة الأميركية ليزا بونيت بعد زواج دام 12 عاماً.

بريتني سبيرز وسام أصغري

بعد إجراءات الطلاق التي بدأت عام 2023 وصلت الى خواتيمها عام 2024 بين المغنية الأميركيةبريتني سبيرزوالعارض والممثل الأميركي سام أصغري.

كريستين كوين وكريستيان دومونتي

تقدمت الممثلة الأميركيةكريستين كوينبطلب الطلاق من زوجها رجل الأعمال الأميركي كريستيان دومونتي .

شيلسيا وجيف لازناكي

تقدمت مقدمة البرامج البريطانية شيلسيا بطلب الطلاق من زوجها رجل الأعمال البريطاني جيف لازناكي بعد 7 سنوات من الزواج.

توري سبيلنغ ودين ماكديرموت

بعد عشرين عاماً من الزواج تطلقت الممثلة الأميركية توري سبيلنغ من زوجها الممثل الكندي دين ماكديرموت بعد خلافات غير قابلة للتسوية.

ناتالي بورتمان وبنجامين ميلبيي

تقدمت الممثلة الأميركية ناتالي بورتمان بطلب الطلاق من زوجها مصمم الرقص الفرنسي بنجامين ميلبيي بعد فترة صعبة عانت منها.

ساشا بارون وآيلا فيشر

الممثل الكوميدي البريطاني ساشا بارون تطلق من الممثلة الأسترالية آيلا فيشر وحصلا على طلاقهما عام 2024 بعد بدء الإجراءات عام 2023.

غيري تيرنر وتيريزا نيست

بعد زواج دام ثلاثة أشهر أعلن الثنائي الشهير في The Golden Bachelor غيري تيرنر وتيريزا نيست طلاقهما.

تشانس وكريستن كورلي

أعلن مغني الراب الأميركي Chance The Rapper طلاقه من زوجته الأميركية كريستن كورلي الشخصية المعروفة على مواقع التواصل الإجتماعي بعد زواج دام خمس سنوات.

ألكسيا وتود نيبولا

أعلنت الشخصية التلفزيونية الأميركية من أصل كوبي ألكسيا نيبولا عن طلاقها من زوجها رجل الأعمال الأميركي تيد نيبولا بعد عامين من الزواج.

راشيل زوي وروجر بيرمان

بعد 26 سنة من الزواج أعلنت مصممة الأزياء الأميركية راشيل زوي طلاقها من المصرفي الأميركي روجر بيرمان.

لليا ريميني وأنجلو باغان

أعلنت الممثلة الأميركية ليا ريميني طلاقها من الممثل الأميركي أنجلو باغان بعد علاقة دامت 28 سنة وزواج دام 21 سنة.

بيلي راي سايرس وFirerose

تقدم مغني الريف الشهيربيلي راي سايرسبطلب الطلاق من المغنية Firerose في أيار/مايو، بعد ما يزيد قليلاً عن ستة أشهر من الزواج.