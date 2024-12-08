محمد رمضان يكشف لأول مرة تفاصيل فيلم “أسد أسود”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد فترة من التكتم التام على تفاصيل فيلمه الجديد “أسد أسود” وعدم الإعلان عن أي تفاصيل سوى من بعض الصور القليلة من الشخصية، كشف الفنان محمد رمضان، تفاصيل الفيلم، مشيرًا الى أنه يحمل تحديات وصعوبات عديده مؤكدًا أن ذلك الأمر الذي جعله يبتعد عن الأعمال الدرامية في الفترة الأخيرة.

قال رمضان في تصريحات صحافية خلال حضوره منتدى السينما والتغير المناخي: “فيلم أسد بيناقش التفرقة العنصرية في مصر والفيلم بيحمل صعوبات وتحديات كتيرة جدًا وده سبب غيابي عن الأعمال الدرامية وهيكون خطوة كبيرة بإذن الله وطموحنا إنه يروح مهرجانات عالمية”.

وينتمي فيلم “أسد أسود” لنوعية الأعمال التاريخية، حيث تدور أحداثه في عام 1280 إبان عصر المماليك، حين قاد العبيد ثورة ضد الجيش العباسي، والفيلم من إخراج محمد دياب، وتأليف خالد دياب، ويشارك محمد رمضان عدد من الفنانين ومن بينهم: ماجد الكدواني، رزان جمال، كامل الباشا، أحمد خالد صالح، أحمد عبدالحميد، بجانب عدد آخر من الفنانين.

في سياق آخر، أعلن رمضان، إقامة حفلات مجانية غير هادفة للربح في تونس، تعبيرًا عن تقديره للشعب التونسي الذي دعمه خلال مشواره، وأكد رمضان على علاقته الخاصة بتونس، قائلًا: “تنشيط السياحة التونسية لا يقل أهمية عن مصر، فنحن أبناء قارة واحدة”. كما تحدث عن صداقته بالمطربة التونسية لطيفة، مؤكدًا أنها من المقربين له.