“جاني في المنام”.. نيللي كريم تغيّر اسم مسلسلها الرمضاني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الفنانة نيللي كريم عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي عن مفاجأة جديدة في مسلسلها المقرر أن تخوض به دراما رمضان بصحبة الفنانتين كندة علوش وروبي.

كشفت نيللي عن تغيير اسم المسلسل والذي كان يحمل عنوان “ناقص ضلع” الى “جاني في المنام”، حيث نشرت صورة لكلاكيت المسلسل يحمل الاسم الجديد، وذلك تزامناً مع تصوير أول مشاهد العمل الذي انطلق أمس (السبت) في إحدى المناطق الشعبية، بحضور نجمات العمل: نيللي كريم وكندة علوش، روبي، وجيهان الشماشرجي، وظهرن في المشهد الأول وهنّ يرتدين أزياء سوداء تعكس طابعًا دراميًّا غامضًا.

وتعود نيللي كريم بمسلسل “جاني في المنام” بعد نجاحها في مسلسل “فراولة” الذي عرض في رمضان الماضي. وكان من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد علي، وشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، من بينهم شيماء سيف، صدقي صخر، وأحمد فهيم.

أما روبي، فكان آخر ظهور لها في مسلسل “حضرة العمدة” الذي عرض في رمضان قبل الماضي، وشاركها البطولة أحمد رزق، محمود عبد المغني، ووفاء عامر، في عمل درامي مميز من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.

فيما يشهد المسلسل عودة كندة علوش الى الدراما التلفزيونية بعد غياب دام ثلاث سنوات، حيث كان آخر أعمالها مسلسل “ستات بيت المعادي”، وهو النسخة العربية من العمل الأميركي “Why Women Kill”، الذي شارك في بطولته إنجي المقدم، تارا عماد، وصبري فواز.