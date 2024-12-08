يسرا اللوزي تكشف أمنيتها في مشوارها الفني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة يسرا اللوزي خلال لقائها مع برنامج Gossips، على هامش حضورها فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي، عن الأمنية التي تتمنى أن تحققها في مشوارها الفني.

وقالت اللوزي في سياق حديثها عن تكريم الفنانة منى زكي في الدورة الدورة الرابعة للمهرجان: “أحب أقولها مبروك تستاهلي التكريم”.

وعن أمنيتها في العمل أضافت يسرا: “نفسي أشتغل مع منى زكي، فهي قدوة لأي أم عندها ما شاء الله ثلاثة أولاد وقدرت إنها تكمل في المهنة بتاعتها”.

كشفت اللوزي أنها تحضر مهرجان البحر الأحمر السينمائي لأول مرة قائلة: “أول مرة أحضر المهرجان ونفسي يكون عندي وقت أتفرج على الأفلام”.

يُذكر أن يسرا اللوزي تشارك في دراما رمضان المقبل، من خلال مسلسل “لام شمسية” الذي تقوم ببطولته الفنانة أمينة خليل الى جانب الفنانين: أحمد السعدني، محمد شاهين، صفاء الطوخي، ثراء جبيل…، وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي.

كانت يسرا اللوزي قد شاركت في موسم رمضان الماضي ببطولة مسلسل “صلة رحم”، مع الفنان إياد نصار، وحقق نجاحاً كبيراً ونسبة مشاهدات عالية.