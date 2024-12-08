محمد سامي يثير الجدل بتصريحاته عن “الرقم 1”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في تصريح مثير عن جدل لقب “رقم 1” أكد المخرج محمد سامي في لقاء تلفزيوني على هامش حضوره فعاليات اليوم الثالث لمهرجان البحر الأحمر السينمائي أنه لا يحب أن يطلق عليه لقب “المخرج رقم 1″، بعد النجاحات التي قدمها الفترة الماضية في الدراما التلفزيونية.

قال سامي إنه وكل المخرجين يحاولون تقديم أفضل ما عندهم من أجل الجمهور، مضيفاً: “مفيش حاجة اسمها إني رقم 1 أنا وزمايلي دايما بنعمل شغل كويس عشان نسعد الجمهور، مافيش حاجة اسمها أحسن واحد كل الناس بتعمل شغل كويس عشان الجمهور يسعد في الآخر”.

يذكر أن محمد سامي يشارك في دراما رمضان المقبل بعملين حيث انتهى من تصوير مسلسل “إش إش” بطولة مي عمر وماجد المصري ودينا وإدوارد وانتصار وطارق النهري، تأليف وإخراج محمد سامي.

وتقدم مي عمر دور راقصة خلال أحداث المسلسل الذي يعتبر ثاني بطولاتها الرمضانية، بعدما قدمت في رمضان 2024 مسلسل “نعمة الأفوكاتو” وتكون من 16 حلقة وتعاونت فيه أيضًا مع زوجها محمد سامي.

كما يشارك أيضاً بمسلسل “سيد الناس” من بطولة عمرو سعد وخالد الصاوي وإلهام شاهين ومنة فضالي وعماد زيادة وبشرى وأحمد رزق وأحمد فهمي وطارق النهري ونشوى مصطفى، من تأليف خالد صلاح.