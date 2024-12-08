أنغام ترد على اتهامها بتدبير الهجوم على شيرين عبد الوهاب

حررت الفنانة أنغام محضرًا ضد شخص روج لمعلومات زائفة تقول أنها قامت بشن حملة هجومية ضد المطربة شيرين عبد الوهاب.

أنغام تلجأ للقضاء ضد مروج الشائعة

تقدم المحامي أحمد عبد الظاهر، وكيلاً عن الفنانة أنغام ببلاغ جاء فيه تضررها من مستخدم -تم تحديده- على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" لقيامه بنشر منشور مفاده قيامها بمهاجمة المطربة شيرين عبد الوهاب، وشن حملة إلكترونية ضدها، وتسببها في غلق قناتها بقصد التشهير وإساءة السمعة.

وبدأت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة التحقيق في البلاغ، حيث تقوم وحدة الجرائم الإلكترونية بفحص البيانات المرتبطة بالحساب المشتبه به.

وأفادت مصادر مطلعة أن الفريق المختص يسعى لتتبع مصدر الحساب وتحديد هوية المستخدم، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

حفل منتظر لـ أنغام

تستعد الفنانة أنغام لإحياء حفل غنائي يوم 6 ديسمبر الجاري في قطر وسط توقعات بحضور جماهيري كبير ومن المُقرر تقديم أنغام مجموعة كبيرة من أغانيها المتنوعة بين ألبومها الأخير "تيجي نسيب" وأغانيها السابقة وسط تفاعل الجمهور معها بشكل كبير .

أنغام تتألق بمهرجان شتا الكويت

أحيت الفنانة أنغام، حفلين كبيرين ضمن فعاليات مهرجان "شتا الكويت" المقام على مسرح مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي في الكويت، وسط حضور جماهيري كبير والذي رفع شعار "كامل العدد" على مدار ليلتين.

قاد الحفلان، المايسترو هاني فرحات، بصحبة فريق موسيقي ضخم من 50 عازفًا، ما أضفى على الأمسية لمسة فنية استثنائية أبهرت الحاضرين وأظهرت إبداع أنغام على المسرح.

ويذكر أن أنغام طرحت مؤخرًا أحدث ألبوماتها "تيجي نسيب"، وظهرت في كليبات أغانيه بأكثر من إطلالة مختلفة تناسب مواضيع الأغاني، التي تعاونت فيها مع مجموعة متنوعة من الشعراء والملحنين وضم ألبوم "تيجي نسيب 12" أغنية.

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