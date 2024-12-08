شكرا لقرائتكم خبر عن النجم السورى سامر المصرى باكيا: "مبروك يا أهل سوريا".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر النجم السورى سامر المصرى فيديو على حسابه على موقع الصور إنستجرام وعلق عليه قائلا: "عاشت سوريا حرة"، كما صرح المصرى في الفيديو قائلا:" استنينى يا أمى أستنينى، أخيرا هاجى أشوفك يا أمى، 14 سنة يا أمى، مبروك يا سوريا مبروك مبروك، مبروك يا أهل سوريا، مبروك يا كل شاب اتغرب، مبروك لكل طفل، مبروك لكل بيت من سوريا، الرحمة للشهداء اللى ضحوا من أجل سوريا".



سامر المصرى

وذلك بعدما غردت النجمة أصالة، عبر حسابها على موقع x " تويتر سابقا"، تغريده كتبت فيها، قائلة:" يا سوريا الحرّه مبروك حريتك سوريا حرة".

وكتبت الفنانة كارمن لبس، قائلة:"صباح الخير سوريا و يارب مرحلة جديدة وحرة، مرحلة وحدة وحرية وبناء وسلام، وان شاء الله نشوف عودة المسجونين والمفقودين اللبنانيين".

وفى سياق آخر، قال خليل هملو مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من دمشق إنّ ما يحدث الآن في سوريا هو انتهاء حقبة بشار الأسد وبداية حقبة جديدة، موضحًا أنّ رئيس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي ألقى كلمة أعطت صدى طيبا في لدى الجمهور السوري.

وأضاف «هملو» خلال رسالة على الهواء أنّ العاصمة السورية شهدت أحداث فارقة خلال الساعات الماضية، مشيرًا إلى أنّ بيان رئيس الحكومة السورية دعا السوريين للحفاظ على ممتلكات الدولة السورية باعتبارها حق للجميع، كما دعا إلى طي الصفحة الماضية والعيش في بلد واحد.

وتابع: «في ظل انتهاء حقبة بشار الأسد يتطلع الجميع أن تكون بداية جديدة ونهاية للسنوات التي عاشتها سوريا خلال 13 عامًا من الحرب والتشرد والتشتت، إذ إن الجميع يريد طي الصفحة الماضية وأن تكون سوريا حرة».