شكرا لقرائتكم خبر عن مروان بابلو والموسيقار ناير ناجي يحييان حفل سيمفونيك كامل العدد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا مطرب الراب مروان بابلو وكورال القاهرة الاحتفالي بقيادة المايسترو ناير ناجي، حفلهما أمس فى أحد المولات بمنطقة السادس من أكتوبر، بحضور جماهيري ضخم، حيث امتزجت موسيقى كل منهما سوياً لأكثر من ساعة ونصف متواصلة، واستقبلا مطرب الراب ابيوسف كضيف شرف فى الحفل لينشد بعض أغانية على موسيقي الأوركسترا.



بابلو في حفل ريد بل سيمفونيك



حفل ريد بل سيمفونيك

وكانت آخر حفلات قائد الأوركسترا ناير ناجي مع الموسيقار الكبير عمر خيرت، ضمن حفلات مهرجان الموسيقى العربية الذى أقيم منذ عدة أسابيع قليلة داخل دار الأوبرا المصرية، والتى شهدت حضوراً ضخماً.

وسبق وطرح مروان بابلو أغنية "أبعد مدى" التي تعاون فيها مطرب الراب مولوتوف، في أول مشاركة لهما ببرنامج ريد بل مزيكا صالونات، الذي يعرض عبر قناة CBC أسبوعياً.



مروان بابلو وناير ناجي



مطرب الراب مروان بابلو

وجاءت كلمات الأغنية كالآتي: لأبعد مدى

علينا المزيكا و محدش اشتكى

اهدى بقى

إيه دا بقى

بصو على العائد

محدش بص عالشقى

الشغل ابتدى الشغل ع العربدة

أنا big boss

فوق السحاب يا زميلي

بس جايبنها من المترو

بنقش

انت ازميلي اللي بتنقش

أما كنا فيها كنتو فينكو

أنا مخلص ازميلي بينجو

مجننكو

رامي الرماح

‏مش فارقة معايا برمي عكس الرياح

‏قالوا لى هتتعب وفى الموت ارتياح

‏حافظ على سرك وبلاش السياح

لا عين تيجي ازميلي و تصيبك

كان معاكم بابلو و مولو سبب الحريقة

لأبعد مدى

علينا المزيكا ومحدش اشتكى

اهدى بقى

إيه دا بقى

بصو على العائد

محدش بص عالشقى

اه

بطرح لكو الجديد

مرمتناش المقاديف

ولو عاللعب فراهيد

هنزلكم بالقفيش

‏أنت تموتو وأنا أعيش

‏مسا من أرض الفراعين

‏لو كان عندي فارغ كنت هسيبه رهن

‏لا مانع في مغامرة لا مانع لو اتهورت

رغم إن قلمي اتغير

بس بكتب بنفس الخط

ماشيين في نفس الخط

لحد ما نلاقي شط

‏من بره هلا هلا اللي جواكو

دا مايخصنيش ويعلم الله

‏قالت لي على فين قلت لها بعيد

واحتمال نطلعو من المجرة

هنحتاجو أكتر من مظلة

عشان نرجعو لنفس القارة

‏كل اللى بيطلع مني جديد

محتاج أعلق ما شاء الله

لأبعد مدى

علينا المزيكا ومحدش اشتكى

اهدى بقى

إيه دا بقى

بصو على العائد

محدش بص عالشقى