كلوي كارداشيان برحلة تسوق برفقة والدتها .. وسعر حقيبة يدها باهظ للغاية

ميرنا وليد - بيروت - قامت كلوي كارداشيان وكريس جينر برحلة تسوق باهظة الثمن بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني في فترة ما بعد الظهر من يوم السبت.



تم رصد الثنائي الأم وابنتها في طريقهما إلى فندق كلاريدج في لندن بسيارة أجرة سوداء مليئة بأكياس التسوق من هارودز وسيلفريدجز.

حاولت كلوي، 40 عاماً، تجنب الكاميرات باستخدام حقيبة بيركين هيرميس باللون البيج بقيمة 300 ألف جنيه إسترليني لتغطية وجهها عند دخولها الفندق.

بدت كلوي أنيقة في معطف فرو أسود طويل فوق ثوب ذهبي لامع واختارت زوجاً من النعال المريحة من "Ugg".

وفي الوقت نفسه، بدت كريس، 69 عاماً، مذهلة في فستان ساتان أسود أنيق مزين بثلاثة أقواس في المنتصف.

نسقته مع جوارب سوداء وأضافت بوصات إلى إطارها بزوج من الأحذية السوداء فوق الركبة.



