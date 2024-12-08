أزمة قانونية بين منتجي فيلم ليلى علوي ومغني مهرجانات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قررت الشركة المنتجة لفيلم “جوازة توكسيك” للفنانة ليلى علوي مقاضاة مغني المهرجانات والممثل أحمد بحر الشهير بـ”كزبرة”، بسبب اقتباسه بعض كلمات أغنية الفيلم “لو زعلان” التي قدمها الفنان العراقي ماجد المهندس، وذلك خلال أغنيته التي قدمها في فيلم “الحريفة 2” بعنوان “حبيبي لو زعلان”.

يُذكر أن أغنية “لو زعلان”، هي أولى أغاني المطرب العراقي ماجد المهندس، باللهجة المصرية، وهي الأغنية الرسمية لفيلم “جوازة توكسيك”، وحققت نجاحًا كبيرًا بعد طرحها بجميع منصات الاستماع منذ ستة أشهر.

فيلم “جوازة توكسيك” تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، ومن بطولة: ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، هيدي كرم، محمد أنور، ملك قورة، جوهرة، نورين أبو سعدة، وفاروق قنديل، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول قصة حبّ “فريدة” و”كريم”، التي بدأت بسوء تفاهم بينهما في دبي، ليواجها العديد من المشكلات بعودتهما الى مصر، بسبب تدخّل الأهل في شؤونهما ومصيرهما، خاصة أن كلاً منهما ينتمي الى طبقة اجتماعية مختلفة تماماً عن الآخر، وهو ما يخلق الكثير من المفارقات الكوميدية، فهل ستنتهي رحلة الثنائي بالزواج الذي يحلمان به؟.