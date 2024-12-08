رد حاسم من فنانة شهيرة على منتقدي إعلان ياسمين عبد العزيز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية حملة هجوم ضد الفنانة ياسمين عبد العزيز بعد تقديمها إعلاناً لإحدى أشهر شركات الأغذية العاملة في مصر متهمين إياها بأنها تقدم إعلاناً لمنتج تابع لشركة من ضمن الشركات المقاطعة بسبب الحرب على لبنان وفلسطين من قبل العدو الصهيوني.

وفي دفاعها عن صديقتها كتبت الفنانة بدرية طلبة منشوراً تهاجم فيه منتقدي ياسمين وموضحة أن السبب في الهجوم هو بعض المأجورين الذين يسعون من وراء تلك الحملة إلى المال.

وكتبت بدرية على حسابها الخاص بـ”فيسبوك” قائلة: ” من العته والسفه إن اللي العالم كله اتفق عليها وأطلقوا عليها ملكة الإعلانات وتكون الواجهة الإعلانية لأكبر البراندات وبيتعمل لها مسلسل كل سنة ونجمة شباك في السينيما والمسرح يجي مأجور متسول مرتشي حتة خدّام أسياده ينتقدها علشان الفلوس”.

تابعت بدرية: “واضحة قوي إنه مش لاقي حاجة يقولها على رأي المثل ملاقوش في الورد عيب قالوا يا أحمر الخدين وهي طبعا تبارك الله ومن شر حاسد إذا حسد حمَار وحلاوة وعود مفيش زيه ربنا يحفظها ويحميها ويجعل كيدكم في نحركم يا شوية لمامة مش قادرين تدارو الغل والحقد والحسد اللي جواكم”.

أضافت: “آه صحيح علشان الجُمل اللي انتو حافظينها أنا بطبل، وكمان بارقص وآه هي ست الستات وملكة الإعلانات اهري يا مهري وامسح التعليقات يا خدّام وحدو الهاشتاج يا محبين الملكة ياسمين عبدالعزيز ملكة الإعلانات”.