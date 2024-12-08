شريهان في عيد ميلادها الـ60: فخامة لا مثيل لها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت نجمة الفوازير المصرية، شريهان، بمرور ستين عامًا من عمرها، وقررت أن تكون إطلالتها في هذه المناسبة خاصة جدًا، مليئة بالأناقة والتفرد، لتعيد التأكيد على مكانتها كأيقونة في عالم الجمال والفن. اختارت شريهان فستانًا فخمًا باللون الذهبي، وهو من الألوان التي تعكس الفخامة واللمعان، ما يتناسب تمامًا مع المناسبة.

تميز الفستان بتطريز فاخر من حبيبات اللؤلؤ، الذي أضفى عليه لمسة من البذخ والرفاهية. وكان الفستان منسدلاً بقصة رائعة تبرز قوامها الرشيق، مع أكمام متدلية بأسلوب الكاب الجميل الذي يضيف مزيدًا من الجمال والنعومة للإطلالة، حيث كانت الأكمام أيضًا مزخرفة بحبيبات اللؤلؤ، ما أضاف بريقًا خاصًا لللمسة النهائية للزي.

من الناحية الجمالية، اختارت شريهان أن ترفع شعرها الطويل الناعم إلى الأعلى على طريقة “ذيل الحصان”، مما منحها مظهرًا عصريًا وأنيقًا في آن واحد. هذه التسريحة أضافت لمسة من الحيوية والشباب إلى إطلالتها، متناسقة تمامًا مع الفستان الملكي الذي اختارته.

لكن أكثر ما لفت الأنظار في هذه الإطلالة كان ارتداء شريهان لكمامة باللون الأسود، وهو أمر لم يكن متوقعًا من نجمة بهذا الحجم في مناسبة فنية واجتماعية هامة. على الرغم من أن السبب وراء ارتداء هذه الكمامة لم يتم توضيحه، فإنها أضافت عنصر غموض غريب وملفت للنظر. قد تكون الكمامة بمثابة رسالة خاصة أو حتى تعبير عن اختيار شخصي من شريهان، إلا أنها بلا شك كانت جزءًا من إطلالتها المميزة والمختلفة.

في النهاية، ما لا يمكن إنكاره هو أن شريهان تواصل إثبات أنها واحدة من أكثر الفنانات المصريات تأثيرًا وجمالًا، حيث تحمل في إطلالتها كل معاني الأناقة والرقي، وتبقى دائمًا مصدر إلهام لكل محبي الفن والجمال.