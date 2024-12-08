شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة مغردة: "يا سوريا الحرة مبروك حريتك".. وكارمن لبس: مرحلة جديدة وحرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غردت النجمة أصالة، عبر حسابها على موقع x " تويتر سابقا"، تغريده كتبت فيها، قائلة:" يا سوريا الحرّه مبروك حريتك سوريا حرة".

وكتبت الفنانة كارمن لبس، قائلة:"صباح الخير سوريا و يارب مرحلة جديدة وحرة، مرحلة وحدة وحرية وبناء وسلام، وان شاء الله نشوف عودة المسجونين والمفقودين اللبنانيين".



أصالة



كارمن لبس

وفى سياق آخر، قال خليل هملو مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من دمشق إنّ ما يحدث الآن في سوريا هو انتهاء حقبة بشار الأسد وبداية حقبة جديدة، موضحًا أنّ رئيس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي ألقى كلمة أعطت صدى طيبا في لدى الجمهور السوري.

وأضاف «هملو» خلال رسالة على الهواء أنّ العاصمة السورية شهدت أحداث فارقة خلال الساعات الماضية، مشيرًا إلى أنّ بيان رئيس الحكومة السورية دعا السوريين للحفاظ على ممتلكات الدولة السورية باعتبارها حق للجميع، كما دعا إلى طي الصفحة الماضية والعيش في بلد واحد.

وتابع: «في ظل انتهاء حقبة بشار الأسد يتطلع الجميع أن تكون بداية جديدة ونهاية للسنوات التي عاشتها سوريا خلال 13 عامًا من الحرب والتشرد والتشتت، إذ إن الجميع يريد طي الصفحة الماضية وأن تكون سوريا حرة».

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية، عن وكالة الأنباء الفرنسية ان رئيس الحكومة السورية، محمد غازي الجلالي، قال مستعدون للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب.

يأتي ذلك بعد ساعات من دخول الفصائل المسلحة إلى دمشق، بعد تأكيدها أنها سيطرت على مدينة حمص، ثالث كبرى مدن البلاد.

ومن المتوقع أن تتجه الفصائل المسلحة للسيطرة على مبنى الإذاعة والتلفزيون لـ إعلان السيطرة على سوريا. كما أعلن المسلحون أنهم دخلوا سجن صيدنايا العسكري شمال العاصمة وأخرجوا السجناء هناك.