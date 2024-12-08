شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيل جولدا مائير.. كيف تم تجسيدها بالسينما والدراما المصرية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الأحد مع ذكرى رحيل أشهر رؤساء وزراء إسرائيل، وهى جولدا مائير التي ارتبطت فى ذهن المصريين بذكريات عديدة، خاصة أنها كانت على الجانب الآخر من الحرب سواء في نكسة 67 أو بعدها بـ 6 أعوام عام 1973 حينما لقنها المصريون درساً لا ينسى.

وهو ما جعل شخصيتها تنعكس فى السينما والدراما المصرية، مثلما نوضح فى السطور التالية.

لبنى محمود بمسلسل حرب الجواسيس

الفنانة لبنى محمود لعبت شخصية جولدا مائير بمسلسل "حرب الجواسيس" وهو العمل الذى قدمت بطولته منة شلبي وشاركها البطولة شريف سلامة وهشام سليم وباسم ياخور وفادية عبدالغني وأحمد فؤاد سليم ، والمسلسل تم انتاجه عام 2009 وهو مقتبس عن قصة حقيقية من ملفات المخابرات العامة المصرية تناولها أديب الجاسوسية الراحل صالح مرسي في إحدى روائعه الروائية والتي حملت اسم سامية فهمي، والذي هو اسم بطلة القصة.

عايدة عبد العزيز فى فيلم حائط البطولات

قدمت الفنانة القديرة عايدة عبد العزيز دور جولدا مائير في فيلم "حائط البطولات" للمخرج محمد راضي والكاتب مصطفى بدر، وبطولة كل من محمود ياسين وفاروق الفيشاوى وخالد النبوى وحنان ترك وأحمد بدير، دارت أحداث الفيلم عن مرحلة الاستنزاف مرورًا إلى العبور بالتركيز على دور قوات الدفاع الجوى.

إنعام سالوسة ومسلسل السقوط فى بئر سبع

إنعام سالوسة قدمت شخصية جولدا مائير فى مسلسل "السقوط فى بئر سبع"، والذى جسد بطولته سعيد صالح، إسعاد يونس، حنان ترك، عبد الرحمن أبو زهرة، وكان من تأليف سامى غنيم وعبد الرحمن فهمى، وإخراج نور الدمرداش، ودارت أحداث هذا المسلسل حول قصة حقيقية من ملفات المخابرات المصرية، تطرق إلى تجنيد مصرى وزوجته للتجسس لصالح إسرائيل.