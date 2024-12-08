شكرا لقرائتكم خبر عن سلسلة مشاركات فنية جمعت الرداد وإيمي قبل عقبال عندكم في رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض النجمان حسن الرداد وإيمى سمير غانم الموسم الرمضاني المقبل 2025، بمسلسل من 15 حلقة بعنوان "عقبال عندكم"، تأليف أحمد سعد والي، ليستكملا به سلسلة من النجاحات التي حققاها سويا، سواء على مستوى السينما أو الدراما أو الإذاعة أو المسرح.

وشاركت إيمي حسن الرداد بطولة فيلم "زنقة ستات"، عام 2015، كما ظهرت معه في نفس العام في مسلسل حق ميت كضيف شرف، ثم ظهر الرداد كضيف شرف في مسلسل "نيللي وشريهان" الذي قامت ببطولته إيمي وشقيقتها دنيا في رمضان 2016، وقدما سويا في نفس العام المسلسل الإذاعي "فرقة سيكا"، بالإضافة إلى تعاونهما في فيلم "عشان خارجين".

وفي عام 2018، قدم الثنائي سويا مسلسل "عزمي وأشجان" عام 2018، ثم مشاركتهما في المسلسل الإذاعي "رأس رجاء وصالح"، إلى جانب ظهور إيمى إيمي كضيفة شرف في فيلم "بلوموندو" الذى قام حسن الرداد ببطولته والذي تم عرضه العام الماضي.

وكانت أخر أعمالهما سويا، مسرحية التليفزيون، التي عرضت مؤخرا خلال فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، حيث عرضت المسرحية لمدة 3 ليال، في إطار التعاون بين موسم الرياض والهيئة العامة للترفيه السعودية مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

يذكر أن إيمى سمير غانم تعود مجددا إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب 5 سنوات وتحديدًا منذ تقديمها مسلسل "سوبر ميرو" فى شهر رمضان 2019، بينما تواجد حسن الرداد فى رمضان الماضى بمسلسل "محارب" الذى شارك فى بطولته أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، ناهد السباعى، محمود الليثي، محمود البزاوى، سلوى عثمان وعدد آخر من الفنانين.



حسن وإيمي



الرداد وإيمي سمير غانم