شكرا لقرائتكم خبر عن نجاحات بهاء سلطان والموزع وسام عبد المنعم بعد طرح أغنية "حن عليا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجاح كبير حققه النجم بهاء سلطان بأغنيته الأخيرة التي تحمل إسم حن عليا، وهى من كلمات محمد رفاعى وألحان وليد سعد وتوزيع وسام عبد المنعم .

أغنية "حن عليا" لم تكن التعاون الأول الذى يجمع بهاء سلطان ووسام عبد المنعم، حيث حقق الثنائى نجاحات كبيرة في عدد من الأغانى السابقة ومنها ندرا عليا وقبل ماامشى وبوسة والمراج عناب والجو ولع .



وأعرب الموزع الموسيقى وسام عبد المنعم عن سعادته البالغة بالتعاون مع نجم كبير بحجم بهاء سلطان، موضحًا أن بهاء صديق مقرب له منذ سنوات طويلة، وتجمعهما صداقة قوية تتجاوز حدود العمل.



وأضاف بهاء سلطان دائما مايثبت وجوده وقدرته على الابداع والتألق، حيث تتسم اختياراته بالدقة، وهو دائمًا ما يبهر الجمهور بقدرته على تقديم الأغاني بصدق واحساس مرهف.



وأشار وسام عبد المنعم أنه يستعد لطرح مجموعة من التوزيعات الجديدة خلال الفترة المقبلة مع عدد كبير من نجوم مصر والوطن العربى، مضيفا إلى أن لديه العديد من المفاجآت الفنية التي يعمل عليها حاليًا، ويأمل أن تنال إعجاب الجمهور وتحقق النجاح الذي يطمح إليه.



وحقق الموزع الموسيقى نجاحات كبيرة مع نجوم مصر والوطن العربى، وعلى رأسهم الهضبة عمرو دياب وتامر حسنى ومصطفى قمر ورامى جمال ومحمد عطوية ومصطفى حجاج ورامى صبرى وخالد سليم والجرينى وهيثم شاكر وروبى وسميرة سعيد وجنات ولطيفة وهشام عباس وسامو زين وحماده هلال وغيرهم بكثير من نجوم الغناء .

