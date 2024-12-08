شكرا لقرائتكم خبر عن سلوى عثمان زوجة أحمد صيام في مسلسل "حكيم باشا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجسد الفنانة سلوى عثمان ضمن أحداث مسلسل حكيم باشا زوجة الفنان أحمد صيام، وهو من بطولة الفنان مصطفى شعبان ومن المقرر طرحه في موسم رمضان المقبل.

مسلسل حكيم باشا يشارك فى بطولته أيضًا، دينا فؤاد، رياض الخولى، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الاثار.



يذكر أن مصطفى شعبان قدم فى رمضان الماضى "المعلم" وشارك فى بطولته سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

