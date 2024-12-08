شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة الموسيقى العربية للتراث تحيى حفلا لأغانى الزمن الجميل اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا لفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلي فى الثامنة، مساء اليوم الأحد، على مسرح معهد الموسيقى العربية.

يتضمن البرنامج باقة من روائع الموسيقى العربية التي وضعها كبار الملحنين، منها موسيقى مدام تحب تنكر ليه لـ محمد القصبجي، موشح عاطنى بكر الدنان لـ كامل الخلعي، سلامات يا حبايب، تغريبة لـ بليغ حمدى، انسى الدنيا، لولا الملامة، ماليش أمل، دور عشقت روحك، القريب منك بعيد، ساكن قصادى لـ محمد عبد الوهاب، أروح لمين لـ رياض السنباطي، غاب القمر لـ محمد الموجى، مستنى جواب لـ محمود الشريف، عنابى لـ حلمى أمين.. أداء أحمد صبرى، حنان عصام، أحمد محسن، نهى حافظ، ياسر سليمان، أسماء كمال ورضوى سعيد.

يذكر أن فرقة الموسيقى العربية للتراث تأسست بهدف إحياء تراث الموسيقى العربية وتقديم الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لجمهور ومتذوقى الموسيقى العربية، مثل الموشح، القصيدة، الدور، الطقطوقة، المونولوج والألحان المسرحية من خلال مجموعة من أمهر الموسيقيين والأصوات المتميزة من حفظة التراث ذوى الأداء الراقي على المستوى الجماعي والفردي، قدمت الفرقة أولى حفلاتها على مسرح معهد الموسيقى العربية عام 2004 وتوالى بعدها نشاطها الفني وحققت قاعدة جماهيرية كبيرة.