شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله ينعي والد بنات بدرية طلبة: الخبر تعبني يا مكافح يا نبيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الفنان صلاح عبد الله والد بنات بدرية طلبة، عبر صفحته بموقع التواصل الجتماعي فيس بوك، حيث قام بمشاركة منشور بدرية طلبة التي أعلنت فيه وفاة والد بناتها مصطفى سالم.

وكتب صلاح عبد الله على صفحته: لا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون، بس الخبر تعبني أوي يا صديق البدايات الصعبة، يا طيب يا مكافح يا نبيل يا أصيل".

وكانت الفنانة بدرية طلبة قد أعلنت وفاة والد بناتها، وأكدت أن تحديد موعد الدفنة عقب عودتها من الخارج