شكرا لقرائتكم خبر عن الجزء الثانى يتفوق على الأول.. فيلم Moana 2 يحقق رقما قياسيا جديدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم Moana 2 رقماً قياسياً جديداً، خلال سباقه بشباك التذاكر الحالي، حيث حقق 55 مليون دولار وسيتجاوز 300 مليون دولار عالمياً، ويتخطي بذلك إيرادات الجزء الأول الذي عرض عام 2016.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة deadline، فإن فيلم Moana 2 من إنتاج ديزني سيشهد عطلة نهاية أسبوع ثانية تتراوح بين 55 مليون دولار و60 مليون دولار، وهو أكبر رقم حققه أي فيلم رقم خلال فترة ما بعد عيد الشكر التي شهدت انخفاضًا تاريخيًا.

ويزيد عن إيرادات Frozen 2 بعد عيد الشكر والتي بلغت 35.1 مليون دولار في عام 2019، ويأتي هذا بعد يوم جمعة ثانٍ يقترب من 11 مليون دولار إلى 12 مليون دولار، مما سيجعل التكملة تتخطى إجمالي الإيرادات النهائية للفيلم الأصلي لعام 2016 في الولايات المتحدة والتي بلغت 248.7 مليون دولار.

ويحتل المركز الثالث فيلم Gladiator II من إنتاج Paramount في 3440 دار عرض، حيث حقق 3.45 مليون دولار في الجمعة الثالثة في 3450 دار عرض، و12.3 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الثالثة، بانخفاض 60%، بإجمالي 132.5 مليون دولار.

