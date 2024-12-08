شكرا لقرائتكم خبر عن الشاعر أحمد المالكى.. نجاحات مع رامى جمال وجنات فى أغانيهم الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجاح كبير حققه الشاعر أحمد المالكى مؤخرا بتقديمه أغانى لكل من النجم رامي جمال والنجمة جنات، وحقق من خلالهم نجاح كبير ونال اشادات كبيرة عليهم من مواقع التواصل الاجتماعى، خاصة انه تعاون فيهم مع نجمين كبار .

الأغنية الأولى تحمل إسم "خلصتني"، بصوت النجمة جنات ألحان محمدى، توزيع أحمد أمين، وأغنية “ولا بفتكرك"، بصوت النجم رامي جمال، أيضًا من ألحان محمدى ، توزيع أحمد أمين .



جنات

وأعرب الملكى عن سعادته بنجاح أغانيه مع كل من رامى جمال وجنات، وكشف عن إطلاق عدة أغانى خلال الفترة المقبلة بمشاركة نخبة من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي.

وأعرب مؤخرا أحمد المالكي أيضاً عن امتنانه وسعادته بالعمل مع الملحن محمدي في الأغنيتين، واصفًا تجربتهما بأنها أكثر من مجرد تعاون مهني.



رامى جمال ومحمدى والمالكى



وقال المالكي: العمل مع محمدي يمنحني دائمًا إحساسًا بالراحة والتفاؤل، هناك انسجام استثنائي بيننا، وكل فكرة نبتكرها تأتي ثمرة لجهود مشتركة، محمدي يمتلك قدرة فريدة على ترجمة كلماتي إلى ألحان تمس القلوب بصدق، ولم يخيب ظني يومًا، ودائما لديه العديد من الأفكار الجديدة، إنه ليس مجرد ملحن، بل شريك ورفيق رحلة نجاح بكل ما تحمله الكلمة من معنى."



الشاعر أحمد المالكى



وكشف الثنائي عن مفاجأة جديدة، تتمثل في استعداداتهما لإطلاق مجموعة من الأغاني التي يُرتقب أن تكون استثنائية وتتميز هذه الأعمال ليس فقط بالكلمات والألحان المبتكرة، بل أيضًا بمشاركة نخبة من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي.

وحقق الشاعر أحمد المالكى نجاحات كبيرة مع نجوم مصر والوطن العربى على رأسهم الهضبة عمرو دياب وتامر حسنى ورامى جمال وتامر عاشور وبهاء سلطان ووليد توفيق وغيرهم بكثير من نجوم الغناء .

