شكرا لقرائتكم خبر عن "قالوا لى إيه اللى جابك تصلى مع الرجالة".. قصة تنمر تعرض لها شريف مدكور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الإعلامي شريف مدكور في بودكاست "ع الرايق" الذي تنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إن المجتمع توحش بشكل كبير مهما ظننا أنه تغير للأفضل.

وأضاف: أن مواقف التنمر التي تعرض لها جعلته يخاف من أن يتزوج وينجب لكي لا يتعرض أطفاله لمثل هذه المواقف، وأنه يخاف من الخروج مع أمه وأبيه لكي لا تستمع إلى السباب الذي يوجهه الناس إليه دون سبب، قائلًا إنه لا يسامح من تنمر عليه وأنه سيشتكي إلى الله منهم جميعا حينما يقفون أمامه".

وقال مدكور، إن المتنمرين لا يقفون عند حد، ولا يحترمون أحد، لدرجة أنهم تنمروا عليه أثناء صلاة الجمعة وبعد الصلاة سمع من يقول "إيه اللي جاب ده يصلي مع الرجالة؟ وهو الأمر الذي لم يسمح بمروره.

كما سرد شريف مدكور واقعة التنمر الإلكتروني التي تقدم بسببها ببلاغ إلى مباحث الإنترنت، وقصة الشاب "مازن" الذي حصل ضده على حكم بالحبس سنة، لولا أنه توسل إلى جدته رحمها الله.

جدير بالذكر أن بود كاست "ع الرايق" يقدمه كل من: الإعلامي خالد عليش والإعلامية ميرهان عمرو ضمن 16 بودكاست تنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وفقا لاستراتيجية التحول الرقمي، ودعما لزيادة المحتوى الإلكتروني لتخاطب جميع الشرائح الجماهيرية والعمرية.

وتم بث الحلقة الأولى من بودكاست "ع الرايق" يوم الجمعة الماضي وحظيت بقبول جماهيري كبير وانتشار كثيف على مواقع التواصل الاجتماعي.