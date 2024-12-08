شكرا لقرائتكم خبر عن شريف مدكور يعترف بسنه الحقيقى ويؤكد: أنا عندى (OCD) وزارع شعر وسنان وكله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سأل الإعلامي خالد عليش والإعلامية ميرهان عمرو، الإعلامي شريف مدكور عن سبب عدم زواجه إلى الآن فرد قائلا: تعرف أنا عندي كام سنة" ثم أجاب: أنا عندي 51 سنة وزارع شعر وسنان وكله، ومش باين عليا وما زلت محتفظ بجمالي وشبابي.

جاء ذلك في بودكاست "ع الرايق" الذي يقدمه كل من عليش وميرهان ضمن مشروع بودكاست الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الذي يهدف إلى التحول الرقمي وزيادة المحتوى الإلكتروني على الأنترنت للوصول إلى شرائح جماهيرية وعمرية أكبر.

وأضاف مدكور أنه من برج العذراء وأن هذا البرج غير عاطفي، وأنه مر بتجربة حب في العشرينات لكنه لا يستطيع أن يسرد تفاصيل هذه التجربة لأن حبيبته السابقة تزوجت وأنجبت الآن، وأنه لم يفكر في الزواج بعدها لأن "عشرتي صعبة جدا" وصعب أن يعيش أحد معه في مكان لأكثر من 48 ساعة.

واستطرد قائلًا إنه مصاب بمرض الـ(OCD) - أي اضطراب الوسواس القهري- وهو ما يجعله مهووسًا بالنظافة، وأنه له في هذا الشأن عادات يعتبرها البعض غريبة.

جدير بالذكر أن بود كاست "ع الرايق" يقدمه كل من الإعلامي خالد عليش والإعلامية ميرهان عمرو ضمن 16 بودكاست تنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وفقًا لاستراتيجية التحول الرقمي، ودعما لزيادة المحتوى الإليكتروني لتخاطب جميع الشرائح الجماهيرية والعمرية.

وتم بث الحلقة الأولى من بودكاست "ع الرايق" يوم الجمعة الماضي، وحظيت بقبول جماهيري كبير وانتشار كثيف على مواقع التواصل الاجتماعي.