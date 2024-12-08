شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل هاري بوتر الجديد يعاني من الشائعات حول أسماء الممثلين.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزامناً مع انطلاق عملية التحضيرات لمسلسل هاري بوتر الجديد، المقرر عرضه عبر منصة HBO الامريكية، حصد العمل المنتظر الكثير من الشائعات حول أسماء الابطال المنضمين للمسلسل، حيث بلغت الشائعات ذروتها خلال الأيام القليلة الماضية.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة DEADLINE، فإن مسلسل هاري بوتر الجديد لفت انتباه الكثيرين منذ اليوم الأول من عرضه، فمنذ اللحظة التي تم فيها الإعلان رسميًا عن المسلسل المستوحي من سلسلة الكتب المحبوبة من تأليف جي كي رولينج في أبريل 2023 باعتباره "مسلسلًا يستمر لعقد من الزمان"، كان المشروع موضوع اهتمام وتدقيق غير مسبوق من المعجبين.

ووصلت الشائعات الان لذروتها حيث بدأ المسلسل في اختيار الممثلين قبل بدء إنتاجه في صيف 2025، وكما كشف غاردينر هذا الأسبوع أن نحو 32 ألف طفل أرسلوا شرائط اختبار للأدوار الرئيسية لهاري وهيرميون ورون، فإن منتجي المسلسل ومديرة اختيار الممثلين لوسي بيفان كانوا مشغولين أيضًا بتجميع قوائم الرغبات والتحقق من توفر ممثلين بريطانيين مشهورين للأدوار الرئيسية للبالغين في واحدة من أكثر عمليات اختيار الممثلين مراقبة على الإطلاق.

ووسط مستوى من السرية واتفاقيات عدم الإفصاح الصارمة التي تفرضها مارفل على جميع المواهب المشاركة، كانت هناك شائعات عن أسماء لبعض الأدوار الأكثر شهرة، والتي من المتوقع أن يتم اختيارها في سن أصغر من الأفلام.