شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عاشور يتعاون في أغنية "ياه" مع الملحن محمدى ويطرحها يوم 19 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون النجم تامر عاشور في أغنية جديدة تحمل إسم "ياه" من كلمات محمود عبد الله وألحان محمدى وتوزيع أحمد إبراهيم، ومن المقرر طرحها يوم 19 ديسمبر، وتحمل عدد من المفاجئات .

"ياه" ليست مجرد أغنية، بل هي أيضًا عنوان الألبوم الجديد المنتظر لتامر عاشور، والذي سيبصر النور قريبا مما يضيف مزيدًا من الترقب والإثارة للجمهور.



ويعد هذا التعاون هو الثاني الذي يجمع الملحن محمدي وتامر عاشور، حيث قدما سابقًا أغنية “كنت فين"، التي حققت نجاحًا لافتًا بكلمات الشاعر أحمد المالكي وتوزيع أحمد أمين.



هذا العمل الجديد يأتي في سياق سلسلة النجاحات المتواصلة التي يحققها محمدي؛ إذ قدّم مؤخرًا أغنية "خلصتني"، بصوت الفنانة جنات كلمات أحمد المالكي، توزيع أحمد أمين وبعدها أغنية “ولا بفتكرك"، بصوت النجم رامي جمال، أيضًا من كلمات أحمد المالكي، توزيع أحمد أمين .



وكان النجم تامر عاشور أحيا حفلاً غنائيًا مؤخرًا بالقاهرة الجديدة بحضور الآلاف، وقدم خلال الحفل على مدار أكثر من ساعتين مجموعة كبيرة من أغانيه التي يحبها جمهوره، منها "تيجي نتراهن"، "كلموها عني"، "هاجي علي نفسي"، "هيجيلي موجوع"، "وبقول عادي"، وغيرها من الأغاني.

وكانت آخر أعماله أغنية "وداع وداع" التي طرحها منذ 3 أشهر، وهي من كلمات محمد جشم باشا، وألحان مصطفى إبراهيم، كما طرح قبلها أغنية "هيجيلي موجوع".



يذكر أن النجم تامر عاشور طرح مؤخرًا أغنية تحمل اسم "هيجيلي موجوع" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات عليم وألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع عمرو الخضرى.

