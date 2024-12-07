شكرا لقرائتكم خبر عن خمس ورش مسرحية بالدورة الرابعة لمهرجان فنون الأداء والان مع تفاصيل الخبر

تنظم اللجنة العليا لمهرجان فنون الأداء الذي يقام تحت رعاية الأستاذة الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، والدكتورة سمر سعيد عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، خمس ورش مسرحية في الدورة الرابعة للمهرجان والتي تحمل اسم المخرج " صلاح السقا".

والورش المسرحية هي: ورشة التمثيل للفنان محمد سراج، وورشة تحليل النص للفنان محمد السوري، وورشة اللهجات المصرية للدكتور إبراهيم حنفي. وورشة تصميم الأستعراضات للدكتور محمود صلاح، وورشة تدريب وتحريك العرائس للفنان أحمد نعيم .

وتنطلق الدورة الرابعة من المهرجان يوم 15 ديسمبر الحالي، بمشاركة خمسة عروض مسرحية لطلاب معهد الفنون الشعبية، وتشكلت اللجنة العليا للمهرجان من الأستاذة الدكتورة غادة جبارة، رئيس الأكاديمية، والأستاذة الدكتورة سمر سعيد عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، والأستاذة الدكتورة ولاء محمد رائد اللجنة الفنية، والأستاذ المخرج أحمد البوهي الرئيس الشرفي للمهرجان .