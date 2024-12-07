شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى: جوزي أحمد حلمي استحمل كتير علشاني والهجوم عليا طال بنتي والان مع تفاصيل الخبر

عقد مهرجان البحر الأحمر السينمائي ، فى دورته الرابعة المقامة حالياً فى جدة، جلسة حوارية للممثلة منى زكي، بمناسبة منحها جائزة اليسر الفخرية من المهرجان، وهى الجلسة التي يديرها الناقد أحمد العياد.

وقالت منى زكي، خلال الجلسة، إنها غير مسموح لها أن تتحدث عن مشروع فيلم الست إلا بعد الانتهاء وجاهزيته للعرض، وأضافت ضاحكة: "وده كويس علشان اتشتم مرة واحدة".

فيما تحدثت منى زكى، رداً على الخليج 365، حول علاقتها بزوجها أحمد حلمي وعما إذا كانت تتأثر بالهجوم عليها مع كل فيلم تتمرد فيه على الأدوار التقليدية قائلة، "إن علاقتها بزوجها أحمد حلمي لا تتأثر بالهجوم عليها، أو بالتعليقات السلبية التي تصله، لأنه أكبر داعم وسند لها فى الحياة، وأنه هو من علمها أن تقدم فنا أعمق وأفكارا مختلفة".

وأضافت منى زكي، أن أكثر ما يزعجها هو أن الهجوم طال ابنتها، وهي خارج الوسط الفني، وليس لها علاقة بأي شىء، حيث كانت تصلها تعليقات سلبية على حسابتها بالسوشيال ميديا.

وأكملت منى زكي حديثها بأنها لا تنزعج من الهجوم عليها ولكنها تحزن عندما يمس الهجوم عائلتها، لذا فهى حرصت على أن تعطي أحمد حلمي حقه فى دعمها والوقوف بجوراها.

من جانبها قالت النجمة نادية الجندي، إن منى زكي فنانة موهوبة ولديها قدرة على التحدي وتقديم الأدوار الصعبة، مثلما كانت تقدم هي الأدوار الصعبة، موجهة التحية للشعب السعودي الذي كان يستوعب عدد أفلامها ويشاهده على شرائط فيديو.

فيما قالت إلهام شاهين، إن منى زكي شاركت معها فى نصف ربيع الآخر وكانت كيوت واحبتها وتنبأت لها بأن تكون فنانة كبيرة، بينما قالت شيرين رضا أن منى زكي هي احسن ممثلة في مصر.

أما الفنانة لبلبة فقالت إن منى زكي فنانة حقيقية وتفاجئت بها في تقديم الكوميديا في فيلم الجوهرجي، معبرة عن سعادتها بتكريمها في مهرجان البحر الاحمر.

وشهد مهرجان البحر الأحمر منح منى زكي جائزة اليسر الفخرية ووجهت منى زكي الشكر لمهرجان البحر الأحمر على التكريم، فيما قالت إنها من حظها الحلو أنها ولدت في مصر وإنها فخور كونها من بلد تقدر الفن من وقت قدماء المصريين، فنحن نعبر عن أنفسنا من خلال الفن على الجدران والمعابد ونحب الفن بالفطرة.

وعبرت منى زكي عن سعادتها بحجم تقدير الفن في بلادنا العربية، وأنها سعيدة بتطور صناعة الفن في كل البلاد العربية وتحديدا بالسعودية.

وأكملت منى زكي أنها فخورة بحبها وانتمائها لمهنة التمثيل في منطقة عربية محبة للفن وأن صناعة السنيما تنمو، متمنية أن يسود الحب والسلام في بلادنا وفي كل بلاد العالم، واختتمت حديثها بتوجيه الشكر لزوجها أحمد حلمي وقالت: "أشكر جوزي أكبر داعم ليا وأكتر محب وقف جنبي هو الملك بتاعي".



وقدمت منى زكي للسينما مؤخرا، فيلم "رحلة 404" قبل أيام من سفر "غادة" إلى مكة لأداء فريضة الحج، حيث تتورط في مشكلة طارئة، وتلجأ لأشخاص من ماضي ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم من أجل جمع مبلغ مبالي كبير، فهل تتمكن من جمع المال والسفر لأداء فريضة الحج؟، أم تتغير حياتها للأسوأ بعد لجوئها لأصدقاء الماضي.

فيلم رحلة 404 بطولة مني زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف أبرزهم: محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.



النجمة منى زكى



ندوة منى زكي في مهرجان البحر الاحمر