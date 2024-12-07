هند صبري لـ الخليج 365: فخورة بالاحتفاء بدَور النساء في صناعة السينما في مهرجان البحر الأحمر

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 ديسمبر 2024 07:19 مساءً - تواجدت الفنانة هند صبري ليلة أمس في فعالية "المرأة في السينما" التي أقيمت ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، في دورته الرابعة المقامة حالياً في مدينة جدة التاريخية بالمملكة العربية السعودية.
فريق الفيديو:
إعداد الفيديو: معتز الشافعي
تصوير الفيديو: يوسف بوهوش
إعداد: عبير عاطف
وأكّدت هند صبري على أن هناك العديد من الأيقونات السينمائية تعتز بهن، واختارت من الأجانب عدداً من النجمات، أبرزهن كيت بلانشيت، أما النجمات العرب فوقع اختيارها على الكثير منهن، جاءت في مقدمتهن: يسرا، وأضافت إلهام شاهين ونبيلة عبيد ونادية الجندي، ذلك إلى جانب منى زكي التي حصلت على تكريم خاص في حفل الافتتاح.
كما يستضيف المهرجان نخبة من المواهب الفنّية وصنّاع الأفلام ومحترفي الصناعة من العالم العربي وباقي أرجاء العالم عبْر منصّته؛ جنباً إلى جنب العديد من مسابقات الأفلام في الفئات الطويلة والقصيرة، مع احتضان الحفلات الموسيقيّة، واستضافة العديد من الندوات وورش العمل التي تهدف إلى دعم وتنمية وتشجيع المواهب الصاعدة.
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فريق الفيديو:
إعداد الفيديو: معتز الشافعي
تصوير الفيديو: يوسف بوهوش
إعداد: عبير عاطف
هند صبري تُشيد بفاعلية المرأة في السينماالتقت هند صبري بعدسة «الخليج 365» وعبّرت عن سعادتها بالاهتمام الملحوظ بالمرأة وأصواتهن في السينما، وسُئلت عن أنه لو أتيح لها اختيار فيلم سينمائي يعبّر عن المرأة فماذا تختار؟ قالت إنها ستختار فيلم "صمت القصور" الذي شاركت فيه في بدايتها الفنية، وذلك لأنه فيلم نسائي من الدرجة الأولى.
وأكّدت هند صبري على أن هناك العديد من الأيقونات السينمائية تعتز بهن، واختارت من الأجانب عدداً من النجمات، أبرزهن كيت بلانشيت، أما النجمات العرب فوقع اختيارها على الكثير منهن، جاءت في مقدمتهن: يسرا، وأضافت إلهام شاهين ونبيلة عبيد ونادية الجندي، ذلك إلى جانب منى زكي التي حصلت على تكريم خاص في حفل الافتتاح.
كما كشفت هند عن أنها إذا فكرت في تقديم فيلم يعبّر عنها، ستختار شخصية علا، التي قدّمتها في مسلسل "البحث عن علا"؛ مؤكدة أن هذه الشخصية تشبهها بشكل كبير.
يمكنك قراءة: منى زكي تعلّق على تكريمها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي
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حول مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولييحتفي مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بعرض أفضل إنتاجات السينما العربية والعالمية في مدينة جدة، عروس البحر الأحمر؛ حيث ينطوي البرنامج السينمائي للمهرجان على فئات وأقسام متنوّعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، تبدأ من الكنوز السينمائية الدفينة المرمّمة بأحدث تقنيات العرض، وتنتهي بأفلام المواهب الواعدة.
كما يستضيف المهرجان نخبة من المواهب الفنّية وصنّاع الأفلام ومحترفي الصناعة من العالم العربي وباقي أرجاء العالم عبْر منصّته؛ جنباً إلى جنب العديد من مسابقات الأفلام في الفئات الطويلة والقصيرة، مع احتضان الحفلات الموسيقيّة، واستضافة العديد من الندوات وورش العمل التي تهدف إلى دعم وتنمية وتشجيع المواهب الصاعدة.
اقرأي أيضاً "يوميات سكر": اصطحاب المُشاهد لعالم الأحلام والبراءة
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»
وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»