هند صبري لـ الخليج 365: فخورة بالاحتفاء بدَور النساء في صناعة السينما في مهرجان البحر الأحمر

هند صبري تُشيد بفاعلية المرأة في السينما

كما كشفت هند عن أنها إذا فكرت في تقديم فيلم يعبّر عنها، ستختار شخصية علا، التي قدّمتها في مسلسل "البحث عن علا"؛ مؤكدة أن هذه الشخصية تشبهها بشكل كبير.

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