شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد 2024.. Watch it تنتصر لدراما الشباب وتقدم 6 مسلسلات بتوليفات مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت منصة watch it الإلكترونية من خلق حالة درامية مختلفة، من خلال أعمالها الحصرية التي تنتجها وتعرضها، حيث اهتمت المنصة منذ انطلاقها بمراعاة مختلف الأذواق وقدمت عدد من الموضوعات الترفيهية والتشويقية، وكان لعام 2024 الحظ الأكبر مع المنصة، حيث أنتجت خلاله 6 أعمال درامية متنوعة ومختلفة، ما بين الكوميدي والتشويقي والاجتماعي والتاريخي الوثائقي، ولم يأتي التنوع فقط في المحتوى، وإنما أيضا في عدد الحلقات، فنجد مسلسلات الـ 10 و 8 و 15 حلقة، واهتمت في أغلب تلك الأعمال بتصعيد النجوم الشباب في بطولات مطلقة أولى، محققة نجاحا جماهيريا كبيرا، وإشادات واسعة من الجمهور.

حالة خاصة

حيث بدأت watch it عام 2024، بإنتاج وطرح مسلسل "حالة خاصة"، المكون من 10 حلقات، والذي يعد البطولة المطلقة الأولى للفنان طه دسوقي، ومن خلاله استعرض طه بشكل إنساني قصة شاب متفوق في دراسته وفي عمله، يعاني من التوحد، وكيفية تعامله مع الأشخاص من حوله.

وشارك أيضا في بطولة المسلسل برفقة طه دسوقي كل من: غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على سبع، لينا إيهاب، نبيل على ماهر، الطفل أدم وهدان، أدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.

لحظة غضب

ونافست المنصة خلال موسم رمضان الماضي 2024، بمسلسل لحظة غضب للنجمة صبا مبارك، المكون من 15 حلقة، وينتمي إلى نوعية أعمال التشويق والغموض، حيث جسدت صبا خلاله دور طباخة في أحد الفنادق الكبرى، تعاني من إهمال زوجها، وخلال الاحتفال بعيد ميلادها يختفى زوجها، وتحاول إيجاده بمساعدة شقيقه مصطفى، حتى اكتشاف أنها السبب الرئيسي في مقتله بسبب لحظة غضب تقوم بضربه على رأسه فيفقد حياته.

لحظة غضب بطولة صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجناينى.



صبا مبارك

دواعي السفر

وفي مايو الماضي، عرضت المنصة مسلسل دواعي السفر للنجم أمير عيد، ليكون ثالث تعاون بين أمير والمنصة بعد قيامها بإنتاج الجزئين الأول والثاني من مسلسل ريفو له في أولى بطولاته في عالم الدراما، ودارت أحداث العمل حول العلاقة بين علي – أمير عيد- وجاره القبطان إبراهيم، بعد معاناة كل واحد منهم من الوحدة بشكل مختلف، وكيف أن علاقتهما ستملئ حياة كل واحدا منهما، وتصلحها، في جو أسري اجتماعي دافئ.

دواعي السفر مكون من 10 حلقات، من بطولة أمير عيد، كامل الباشا، نادين، أحمد غزى، أيمن الشيوى، جلا هشام، أحمد فاضل، دنيا وائل، سلمى الكاشف، نادر جوده، آية حلمى، آدم الألفى، مريم ناعوم، ياسمين سمير وتأليف وإخراج محمد ناير.



دواعي السفر

أم الدنيا 2

وفي يونيو الماضي طرحت منصة watch it الإلكترونية الجزء الثاني من سلسلة "أم الدنيا" الوثائقية، التي تقدمها الفنانة الكبيرة سوسن بدر، وتتحدث من خلال اجزائها المختلفة على فترات هامة في تاريخ مصر وأشهر الأماكن التاريخية.

وتناول الجزء الثاني من السلسلة أهم المحطات التاريخية بداية من العصر الروماني مرورًا بتاريخ اليهود في مصر ومولد السيد المسيح ورحلة العائلة المقدسة، وحتى قدوم الجيش الإسلامي، وحتى العصر الفاطمي، وهي إخراج ورؤية محمود رشاد، مدير تصوير بسام إبراهيم.



أم الدنيا 2

انترفيو

وكان الجمهور على موعد مع دراما من نوع مختلف مع مسلسل "انترفيو"، المكون من 8 حلقات ويعد البطولة المطلقة الأولى للفنانة رنا رئيس والفنان السوري خالد شباط، إذ دارت أحداثه حول قيامها بإجراء "انترفيو" للعمل في شركة خالد شباط، وخلال الأحداث، تظهر رنا بـ 3 شخصيات مختلفة.

ويشارك فى بطولة المسلسل بجوار رنا رئيس وخالد شباط، كل من: ميدو عادل وديانا هشام وحازم إيهاب ومحمد العمروسي وسارة نور ونور بدر وخالد جواد ومونيكا ألفونس، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، وإخراج أحمد خالد أمين.



انترفيو

6 شهور

أما مسلسل 6 شهور هو أخر عروض المنصة حتى الآن، وهو البطولة الأولى للفنان الشاب نور النبوي في الدراما، حيث تناولت أحداث العمل قصة منافسة مراد – نور النبوي- ولطيفة – نور إيهاب- على وظيفة مبيعات في شركة عقارات، خلال فترة اختبار مدتها ستة أشهر، تكشف تحديات البيع الكثير عن طموحاتهما الحقيقية.

العمل من بطولة نور النبوي، نور إيهاب، مراد مكرم، سلوى محمد على، ميشيل ميلاد، بسمة نبيل، باهر النويهي، مروان فارس، أحمد فاضل، نورا عبد الرحمن، أمجد الحجار، وغيرهم من الفنانين، وعدد من النجوم وضيوف الشرف أبرزهم: محمد عبد العظيم، ، محمود حافظ، عمرو وهبة، علاء مرسى، مجدى بدر، والعمل من تأليف عمرو أبوزيد وأحمد هشام، إخراج مصطفى صولي، وإنتاج شركة أروما.



6 شهور

انتظار عرض إقامة جبرية

يذكر أن منصة watch it بدأت خلال الوقت الحالي الترويج لمسلسل "إقامة جبربة" والمقرر انطلاق عرضه يوم 8 يناير المقبل، ليكون أول أعمال المنصة في العام الجديد، وتقوم خلاله هنا الزاهد بدور صيدلانية تلجأ للطب النفسى بعد وفاة زوجها، حيث تشهد الأحداث تردد هنا على عيادة الطبيبة النفسية التي تجسد دورها النجمة صابرين، وتتعرف على محمد الشرنوبى الذى يجسد دور ابن صابرين وتبدأ سلسلة من الأحداث غير المتوقعة.

مسلسل إقامة جبرية بطولة هنا الزاهد، محمد الشرنوبي، صابرين، محمود البزاوي، ثراء جبيل، حازم إيهال، عايدة رياض، لطيفة أحمد، وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف أحمد حاتم، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فراج، وتدور أحداثه، في إطار اجتماعى نفسى لا يخلو من التشويق.