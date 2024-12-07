شكرا لقرائتكم خبر عن أوركسترا القاهرة السيمفوني يواصل عروض الموسيقى الغنائية بالأوبرا.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقيم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا لأوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو محمد سعد باشا ومشاركة كل من السوبرانو داليا فاروق، ألالتو جولى فيظى، التينور عمرو مدحت والباص خالد سمير مع كورال اكابيلا بقيادة مايا جفينيريا وذلك فى الثامنة مساء اليوم السبت على المسرح الكبير .

يأتى الحفل ضمن سلسلة الموسيقى الغنائية ويتضمن الجزئين الاول والثالث من أوراتيريو عيد الميلاد للموسيقار الالمانى يوهان سيباستيان باخ .

يشار أن يوهان سباستيان باخ (1685–1750) كتب ستة كنتاتات، الكانتاتا بالإيطالية مقطوعة موسيقية مخصصة للغناء لصوت واحد او اصوات متعددة بمناسبة أعياد الميلاد عام 1734، بحيث يتم ترتيل واحدة يوميا أثناء العيد وذلك ضمن الطقوس الدينية التي كانت تُؤدى في الكنيستين الرئيسيتين بمدينة لايبزغ وهما سانت توماس وسانت نيكولاس، وقام بإضافة نصوص جديدة للموسيقى فى معظم الأنغام استمدها من مؤلفاته السابقة وأبرزها تلك التي استعارها من كنتاتاتين للتهنئة كان قد كتبهما للبلاط الملكي السكسوني في عام 1733، ويستهل الجزء الاول من الأوراتيريو بالاحتفال بمولد المسيح والثانى يصف بشارة الملاك للرعاة، أما الثالث يتعلق بتعبد الرعاة، ويحتفل الرابع بالتطهير الروحى وتسمية المسيح ويروى الخامس رحلة الملوك الحكماء ويصف السادس تعبدهم، ويعتمد الاداء خلال الكانتانات الستة على الآلات الكمان ، الأبواق ، الفيولا، الفلوت وغيرها الى جانب طبقات الصوت البشرى السوبرانو ، الألتو ، التينور والباص ، واتى الانطباع عن الكانتانات انها عمل متسلسل نتيجة اعتياد اسلوب السرد القصصى المتواصل للإنجيل .