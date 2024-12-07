بهذه الطريقة: نجمات الوسط الفني يهنئن ريم سامي بحملها

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 ديسمبر 2024 05:53 مساءً - عددٌ كبير من نجوم ونجمات الوطن العربي حرَصن على التواجد والمشاركة في فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، من بينهم: الفنانة المصرية ريم سامي، التي كان لها ظهورٌ مميز ومختلف؛ حيث ظهرت ببطن بارز يُبرز حملها بشكلٍ واضح.

كيف تفاعلت النجمات مع خبر حمل ريم سامي؟

وثّقت ريم سامي حملها خلال ظهورها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، ثم بصورة لها نشرتها عبْر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، ظهرت من خلالها وهي تضع يدها على بطنها. وبمجرد مشاركة الصورة، تفاعل عددٌ من النجمات والمشاهير مع خبر حملها، من بينهم: الفنانة عبير صبري، التي هنّأتها ووصفتها بأحلى أم في الدنيا؛ معلقة: "أحلى مامي في الدنيا، مبروك يا روح قلبي". الفنانة ليلى أحمد زاهر هي الأخرى حرَصت على مشاركةفرحتها بمولودها المنتظَر؛ إذ علّقت قائلة: "مبروووك يا حبيبي".

بينما اكتفت النجمة سلمى أبوضيف بوضع رسوم تعبيرية على هيئة قلوب حمراء، تؤكّد على مدى سعادتها بخبر حمل ريم سامي.

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ريم سامي ترفض الكشف عن نوع الجنين

للسينما بيت جديد

وقد حرَصت الفنانةخلال لقائها مع كاميرا «الخليج 365» على هامش فعاليات، على تهنئة شقيقها المخرج محمد سامي على جلسته الحوارية في المهرجان؛ قائلة: "محمد يستاهل كلّ شيء جيد، ومبسوطة ومتحمسة جداً لهذه الجلسة". كما أعلنت عن حملها بظهورها ببطن منتفخ على السجادة الحمراء؛ رافضة الكشف عن نوع الجنين؛ قائلة: "مش عاوزة أقول، وإن شاء الله ييجي بالسلامة".تأتي الدورة الرابعة منتحت شعار: للسينما بيت جديد؛ مما يعكس رسالته بوصفه منصةً عالميةً تحتضن الفنانين من مختلف أنحاء العالم؛ مقدمة لهم بيتاً جديداً ودائماً في جدة، تمكنهم من مشاركة أفلامهم وأفكارهم مع جمهورهم من خلال هذا البيت.

ويعرض مهرجان البحر الأحمر السينمائي فى دورته الرابعة، 120 فيلماً متنوّعاً من 81 دولة، منها 63 فيلماً طويلاً، 54 فيلماً قصيراً، 20 عرض سجادة حمراء، و48 عرضاً عالمياً أول. وتشمل العروض هذا العام 66 فيلماً عربياً، و34 فيلماً سعودياً، فيما يتنافس 36 صانع أفلام.

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