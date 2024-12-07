آخرهم ليلى علوي من مهرجان البحر الأحمر السينمائي: أسرار رشاقة ونحافة المشاهير

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الرياضة والنظام الغذائي الصحي كلمة السر للنجوم

ليلى علوي: خسيت 16 كجم في 8 شهور

ياسمين صبري: الرياضة والأكل الصحي واليوغا

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مايان السيد: الرياضة والرقص

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نانسي عجرم: الرياضة ولا تتناول وجبة العشاء

صابرين: نظام غذائي صحي

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المخرج محمد سامي: رياضة وأكل

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إلهام شاهين: ضعفت صحياً وحجماً

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 ديسمبر 2024 05:53 مساءً - تألّقت الفنانةفي حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، بدورته الرابعة، الذي انطلقت فعالياته يوم الخميس الماضي الموافق 5 ديسمبر، على أن تستمر ليوم 14 من الشهر نفسه، في مدينة جدة التاريخية. وخلال الافتتاح ظهرتبفستان أسود كشف عن رشاقتها وخسارتها لمزيد من الوزن، وأكّدت أنها اتبعت نظاماً غذائياً جديداً جعلها تفقد 7 كيلوغرامات من وزنها.وسبقالعديدُ من النجوم والنجمات الذين ظهروا خلال الفترة الماضية في عدد من الفاعليات الفنية بنحافة ملحوظة، غيّرت بعض ملامحهم التي اعتاد عليها الجمهور؛ فهؤلاء النجوم يدركون أن حفاظهم على صحتهم ورشاقة أجسامهم، هو رأس مالهم الحقيقي.وسوف نستعرض في هذا الموضوع أسرار رشاقة ونحافة النجوم والنجمات، التي ظهروا بها مؤخراً؛ حيث منهم مَن لجأ لنظام صحي مع الرياضة ، ومنهم من يفضّل استخدام الوصفات الطبيعية، وبعضهم لجأوا لعمليات، وآخرون فرضت عليهم متطلبات المهنة النزول في الوزن.واختار العديد من النجوم والنجمات الحل الذي يعتبره آخرون الأصعب من أجل الوصول إلى الوزن المثالي، وإطلالات رشيقة جذابة، وهو النظام الغذائي الصحي والرياضة. ومن أبرز هؤلاء النجوم، النجمة ليلى علوي، والتي لم تكن المرة الأولى لها في اتباعها نظاماً غذائياً صحياً من أجل إنقاص وزنها.تحدثتفي أحد اللقاءات السابقة بأنها في عام 2020 خسرت 16 كجم في 8 شهور من دون العودة فى الوزن مرة أخرى؛ حيث قالت: "اشتركت مع شركة معينة في نظام غذائي، كانت بترسل لي أكل صحى بالجرامات، والميزة أني لم أزِد في الوزن تاني، ممكن أطلع 3 كجم أو أخسهم".تُعَد النجمة ياسمين صبري من الفنانات التي تبهر ليس فقط جمهورها، ولكنها تبهر أيضاً زملاءها، بحفاظها على جسمها ورشاقتها رغم حبها الشديد للأكل. وقد كشفتفي أكثر من لقاء، ومن خلال مشاركتها لتفاصيل حياتها عبْر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، عن أن اتباعها نظاماً غذائياً يعتمد على الطعام الصحي، هذا مع ممارسة الرياضة بشكلٍ دائم وتحديداً اليوغا، وهذا هو السر وراء رشاقتها وإطلالتها الساحرة باستمرار.وشاهدي أيضاً: نصائح لاختيار إطلالات السفر الأنيقة والمريحة على طريقة ياسمين صبريكما كشفت الفنانة الشابةعن سر خسارتها للوزن خلال الفترة الماضية، وهو ممارستها للرقص وذهابها للجيم والتمرينات الرياضية ؛ حيث قالت: "الإنسان ساعات وزنه يختلف، والموضوع مكنش مقصود، وخسارتي للوزن حصلت بشكل طبيعي؛ لأني بحب الرياضة والرقص، وكنت مركزة مع أكلي الفترة اللي فاتت، والموضوع نيولوك ليه لأ!".اشتهرت النجمة اللبنانية نانسي عجرم بملامحها الجميلة الناعمة وقوامها الرشيق؛ حيث تُعَد واحدة من أشهر الفنانات العربيات وأكثرهن جاذبية، ورغم كونها أماً لـ3 بنات؛ فإنها نجحت في الحفاظ على رشاقتها عبْر الأعوام.وعلى الرغم من تناوُلها لكلّ ما تشتهيه من الطعام، تنجحدوماً في الحفاظ على نحافتها؛ فوزنها يبلغ 50 كجم؛ لأنها تتناول الطعام بكميات معينة ومعتدلة؛ فصرّحت بأنها تحب تناوُل وجبة الإفطار بشكلٍ خاص، التي تضم أطباق الفول والبيض والخبز أيضاً، ولا تتناول وجبة العشاء في كثير من الأحيان، كما أنها ليست من عشاق الحلوى، ولكنها تفضّل تناوُل الكنافة مرة واحدة في آخر العام. ومن الواضح أنها تمكّنت من الحفاظ على رشاقتها، من خلال ممارستها للتمارين الرياضية بانتظام.وكانت الفنانة صابرين قد صرّحت عن سر رشاقتها في برنامج "عرب وود"؛ قائلة: "بعد مسلسل "ليالينا 80"، بدأت نظام "لايف ستايل" بالأكل بالراحة، ولن أكذب على الناس؛ فأنا كنت آخذ حقن التخسيس التي ساعدتني كثيراً، ولكنني عدت فأوقفتها بسرعة لأنها مخصصة لمرضى السكري ولا أنصح بها، ولكنها بصراحة أثمرت نتيجة فعالة معي، هي ساعدتني لفترة وأنا أكملت بعدها بتخفيف كميات الطعام؛ علماً بأنني من النوع الذي لا يُقبل بكثرة على الطعام، ولكن ربما نسبة حرق السعرات الحرارية لم تكن كبيرة لديّ؛ فساعدت هذه الإبر في الحرق. ووجدت نفسي أخسر الوزن بسرعة، والتزمت بعدها بنظام غذائي صحي، ووجدت الأمور أفضل صحياً وشكلاً".كما كشف المخرج محمد سامي عن أسباب نزوله في الوزن؛ حيث قال: "كان بقالي فترة طويلة عايز أخس، وفي التصوير الواحد بيقعد يشرب صودا وحاجات كتير، ومن فترة قررت أعمل نظام غذائي صحي أفضل كتير، وخسيت كتير جداً مع الرياضة".

كانت الفنانة إلهام شاهين قد خطفت أنظار كل محبيها وجمهورها، وذلك بعد إطلالتها الأنيقة والرشيقة التي أطلّت بها في مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة، والذي انطلقت فعالياته الخميس 24 أكتوبر واستمر حتى 1 نوفمبر الماضيين.

وعلى هامش فعاليات المهرجان، كشفت إلهام شاهين خلال لقائها مع برنامج "سينماتك"، عن سر رشاقتها اللافتة، والتي ظهرت بها مؤخراً؛ حيث قالت: "حقن بس مبنصحش حد ياخدها، بتجيب نتيجة قوية جداً لكن بتتعب صحياً، أنا ضعفت صحياً مش بس ضعفت حجماً، بتتاخد لفترة صغيرة لكن أنا بقالي كتير باخدها فعلشان كده ضعفت".

وأوضحت: "لازم تتاخد مع دكتور مش حد ياخدها من دماغه؛ لأن فيه ناس بتسمع مننا حقن تروح تشتريها وتاخدها وده مؤذي؛ فعايزة أنصح إن لازم تتابعوا مع دكاترة".

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هنادي مهنا تكشف سر رشاقتها: بطلت أحب الجبنة

الراقصة دينا: رجيم قاسٍ والرقص

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محمد ممدوح: خسيت 45 كجم برجيم المياه

نجوم لجأوا لخسارة الوزن من أجل الشخصية آخرهم روجينا

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أحمد زاهر: خسرت 20 كيلو في 3 أشهر

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سلوى عثمان: عملت رجيم البيض المسلوق

غادة عبدالرازق: لازم أحافظ على شكلي وجسمي ولبسي

نجوم لجأوا للعمليات من أجل إنقاص الوزن

مي كساب: رغبة ابنتي كانت السبب

شيماء سيف تفقد 50 كيلو من وزنها بنصيحة من مي كساب

محمد فؤاد: عملي كفنان كان دافعاً حقيقياً

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مي فاروق: الشعور بثقة أكبر بالنفس

النجوم والوصفات الطبيعية من أجل إنقاص الوزن

أسماء جلال: أشرب كرفس وبقدونس

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منة شلبي: ماء دافئ وليمون

كشفت الفنانة هنادي مهنا سر تألُّقها ورشاقتها خلال السنوات الماضية، وقالت: "كان لازم آخد بالي من نفسي وأبطّل أحب الجبنة، أنا بحب الأكل المصري قوي، كمان ماما بتعمل أكل مصري كوارع وعكاوي، ودا السبب في زيادة الوزن. وأكّدت أنها تخلصت من الوزن الزائد باتباع رجيم قاسٍ وممارسة الرياضة".كما بادر والدها الموسيقار هاني مهنا لتكذيب الأنباء التي أكّدت خضوعلجراحة تكميم المعدة وتخلُّصها من 30 كيلو من وزنها؛ مشيراً إلى أنلم تخضع لأيّة جراحات من أيّ نوع، وأن النظام الغذائي وحده وراء ظهورها مؤخرا بإطلالة رشيقة".واطلعي على: تسريحات شعر هنادي مهناكشفتخلال مقطع فيديو نشرته عبْر حسابها على "إنستغرام" من سلسلة فيديوهات "اسمع من دينا"، عندما سألتها إحدى متابعاتها عن سر رشاقتها؛ فأجابت: "بحافظ على رشاقتي وبتبع نظام غذائي صعب شوية بقالي سنتين، وطبعاً مش بطلب منكم تعملوه لأنه صعب، أنا مش باكل دقيق ولا لبن ولا منتجات الألبان أو أي حاجة مخبوزة ولا مكرونة ولا بيتزا ولا كيك ولا جاتوه".وأضافت: "باكل كل الحاجات اللي بتطير، وباكل اللحمة والضاني رقم واحد، الناس اللي بتشتكي من ألم جسمها وضهرها وركبها بتوجعها الدقيق هو اللي بيعمل ده، الناس اللي عندها القولون كل البقوليات اللي بتعمل الحاجات دي". وأكملت: "الستات اللي مش بتقدر تعمل رياضة لازم تلعبوا 3 أيام في الأسبوع، لو مش هتقدروا امشوا ساعة، أنا بدرب وبرقص معنديش وقت ألعب رياضة، والرقص مهم جداً بيساعد إن هرمونات الجسم تشتغل أحسن".كشف الفنان محمد ممدوح مع إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" عن نظام الرجيم الذي كان يتبعه، وأنه خسر 45 كيلو بسبب رجيم المياه، وقال: "أنا قعدت 17 يوم بشرب مياه بس ومكلش خالص، واحنا كنا في تجمع في فندق ومعانا دكاترة بيراقبونا ويشوفوا السكر والضغط وكانت تجربة حلوة جداً، وأي جوع أو صداع أشرب مية، وده كان من سنين وبسببه فقدت وزن كتير، ولغاية دلوقتِ بشرب مياه كتير".وأضاف: "الموضوع مبهر وكنت حاسس إني هادي وصافي ودي حاجة علمية، وحاجات كتيرة بتشفى بالمياه وده لأي سن". واستكمل: "أنا بقى ليا نظام حياة باكل كل ساعتين وبشرب مية كتير وخسيت 45 كيلو، احنا لما بدأنا ناكل مكنش ينفع ناكل مرة واحدة، يعني نشرب عصير الأول وبعد كده ناكل حاجة خفيفة أوي، وكان فيه صديق أول لما خلص سافر ألمانيا وقبل ما يسافر أكل فول وطعمية من القاهرة، ولما وصل ألمانيا تعب ودخل المستشفى؛ فخطر إنك بعد الصيام تاكل حاجة تقيلة".يمكنكِ متابعة: ما مصير الجزء الثاني من فيلم بنك الحظ؟يلجأ الكثير من النجوم والمشاهير إلى خسارة وزنهم من أجل تقديم شخصية معينة، بمواصفات خاصة، وكانت آخرهم النجمة روجينا، التي أكّدت أنها خسرت الوزن بعد اتباعها حمية غذائية، وذلك لأنها ترغب في الظهور بشكل مختلف في مسلسلها الرمضاني القادم، ورفضتالكشف عن أيّة تفاصيل خاصة بالشخصية التي ستقدمها في العمل، لكنها أكّدت أن العمل يتناول واحدة من قضايا المرأة.وقال النجم أحمد زاهر في لقاء مع الإعلامي عمرو أديب، إنه اضطر لأن يقوم بعمل رجيم قاسٍ وخسارة 20 كجم من وزنه؛ حتى يجسّد شخصية صلاح؛ قائلاً: "علشان يبان مكسور وهزيل"، ضمن أحداث مسلسل "نعمة الأفوكادو".وأضاف ""، أن رؤية المخرج محمد سامي للشخصية أنه مكسور وحزين، واتفقنا على نزول الوزن حتى يظهر بتلك الصورة التي خرج عليها، وقال: "منعت أي مأكولات تزيد الوزن، وأنا بطبعي أتناول الطعام بقلة، وظللت قرابة 3 أشهر فترة التحضير للمسلسل، حاولت إنقاص وزني حتى أصبح شخصية صلاح".أوضحت الفنانةعن رجيم خضعت له من أجل خسارة الوزن، وهو تناوُل البيض المسلوق، وروت مع الإعلامي خيري رمضان، أنها في بداياتها الفنية كانت تقدّم أدواراً أكبر من عمرها الحقيقي بسبب زيادة وزنها؛ قائلة: "أنا كنت عايزة أشتغل وأتواجد لكن أنا اتظلمت وأنا صغيّرة، كانوا الأول يقولو لي إنتِ مليانة؛ فبيدوني أدوار أكبر من سني، فعملت رجيم البيض. قعدت 3 أشهر آكل بيض مسلوق وعمري ما هعملها تاني، بس خسيت حوالي 12 أو 13 كيلو".وتحدثت الفنانة غادة عبدالرازق عن سر رشاقتها، وقالت خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي، إنّ مظهرها هو العامل الأساسي في نجاحها، وتحرص على الحفاظ على علاقتها بالناس طالما كانت تريد الاستمرار في عالم الفن: "لازم أحافظ على شكلي وجسمي ولبسي عشان الناس تفضل تحبني ويشوفوني في أحسن حتة".وتابعت أنها عندما تتخذ قرار الاعتزال، يمكنها أن تزيد وزنها؛ مردفة: "وقتها ممكن إني مخدش بالي من شعري ووشي، أعمل اللي أنا عايزاه، لكن طول ما أنا محطوطة في منطقة النجمة، يبقى لازم أبقى نجمة عند الناس بكل المواصفات والمقاييس الصحيحة".وأكملت: "لازم يبقى شكلي حلو، صحيح مش حاطة ميكب كامل، بس لازم يبقى شكلي كويس عشان الناس لما تشوفني تحترمني".يمكنكِ معرفة: قصة غادة عبدالرازق مع تحويل الأفلام الكلاسيكية إلى مسلسلاتهناك الكثير من النجوم الذين لجأوا للجراحة وعمليات، من أجل إنقاص أوزانهم والوصول إلى الوزن المثالي.كان للفنانةأكثر من دافع لأخذ قرار إجراء عملية تكميم المعدة، أول هذه الدوافع هو رفض ابنتها "دليدا" رؤيتها بوزن زائد، وقالت "مي" خلال لقائها في برنامج "كلام نواعم"، إن ابنتها كانت لا ترغب في رؤيتها بوزن زائد، وهنا قررت أن تغيّر من نفسها، كما أن هناك سبباً آخر أشارت إليهفي حديثها، هو أن المخرجين بدأوا يسندون لها دور "الأم" في الأعمال التي عُرضت عليها، كما حدث في مسلسل "جعفر العمدة".كشفت الفنانة شيماء سيف عن خضوعها لعملية تكميم المعدة؛ لكي تخسر 50 كيلو من وزنها؛ مؤكدة أنها أخذت قرار الخضوع للجراحة بعد تشجيع من زميلتها الفنانة، التي خاضت التجربة نفسها مؤخراً، وأشارتإلى أنها وافقت على الجراحة رغم خوفها من التدخلات الطبية؛ لأن وزنها الزائد بدأ يؤثر سلبياً على صحتها. وأشارت إلى أنها قامت بتغيير مفصل في ركبتها بسبب الألم الذي تعاني منه، وكان سبباً في صعوبة حركتها.الفنانهو الآخر خضع لهذه العملية؛ موضحاً أن ما دفعه للقيام بها، هو أن عمليات شفط الدهون والتي خضع لها مرتين، لم تأت بنتائجها، واستطرد قائلاً: "في البداية وزني كان ينخفض، ولكن سرعان ما كان يعود لطبيعته".وأشار "فؤاد" خلال لقاءٍ سابق له في برنامج "كلام الناس" المذاع على شاشة mbc مصر، إلى أن الرغبة في الاستمرار بعمله وتقديم المزيد من الحفلات الغنائية، كانت سبباً رئيسياً أيضاً للقيام بعملية "تكميم المعدة". منوّهاً إلى أن هذه العملية تتطلب التزاماً شديداً من قِبلِ مَن يجريها.الرغبة في الشعور بالثقة بالنفس ورؤية نفسها في مظهر أحسن وبوزن مثالي، جميعها أسباب دفعت المطربةإلى إجراء عملية تكميم المعدة؛ قائلة خلال لقاء لها في برنامج "SPOT LIGHT"، المذاع على شاشة "صدى البلد": "مكنتش مقتنعة بشكلي، مكنتش سعيدة، جرّبت كلّ الطرق وفشلت، لحد ما جرّبت العملية ونجحت، شعرت وقتها بثقة كبيرة في النفس".في سياق متصل، فضّل بعض المشاهير والنجوم اتباع الوصفات الطبيعية من أجل إنقاص أوزانهم، والظهور بمظهر صحي ولائق.كشفت أسماء جلال للإعلامية منى الشاذلي عن الطريقة التي تتبعها للحفاظ على رشاقة جسمها؛ موضحة أنها تحب الأكل ولا تحرم نفسها من أيّ شيء؛ قائلة: "أنا باكل ومش واحدة وبس، بعيش، أنا بستمتع بالأكل بس مش باكل كتير وماكلش أي حاجة وخلاص، لازم الحاجة تبقى معمولة بمزاج، هاتيلي مسقعة دلوقتِ وأخلصهالك".وتابعت: "أنا بتمرن وبلعب يوجا وبجري ومش كل الأيام باكل ده، وبشرب كرفس وبقدونس بيجيب من الآخر، لو هتاكلي حاجة فيها دهون، هينزّل الماية الزيادة في الجسم وحلو للبشرة ومفيد".ظهرت منة شلبي منذ فترة برشاقة ونحافة ملحوظة، وكشفت وقتها مع الإعلامية إنجي علي عن السر، وروت أنها في فترة قررت أن تُقلع عن التدخين وتبدأ حياة جديدة صحية. وبسبب هذا بدأت تأكل بشكل أكبر؛ خاصة أنها تحب "المكرونة والبطاطس". ورغم أنها كانت تمارس الرياضة، لكن ازداد وزنها.وقتها قررت أن تتبع نظاماً غذائياً، أوضحت أنه قرار صعب على أيّ شخص يحب الأكل أن يمتنع عن أكلات يحبها. وكونها لا تحب الأكل كثيراً، كان الأمر أسهل عليها. أما عن نظامها الغذائي فقالت: إن أول شيء يدخل معدتها هو ماء دافئ وليمون، مشددة على أنه مشروب صحي يريح المعدة، كما تحافظ على ألّا تزيد من تناول السكريات؛ بل تأخذ السكر من الفاكهة.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» 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