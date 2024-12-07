تعرفوا على الأفلام السعودية المشاركة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي.. الأفلام القصيرة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 ديسمبر 2024 05:53 مساءً - تعتبر مسابقة الأفلام القصيرة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي منصة مهمة لعرض المواهب السينمائية الشابة في المملكة العربية السعودية والمنطقة. وفي هذه الدورة، تشهد المسابقة مجموعة متنوعة من الأفلام التي تتناول قضايا اجتماعية وإنسانية بطرق إبداعية ومبتكرة.

في التالي نسلط الضوء على الفيلمان السعوديان المشاركان ضمن هذه الفئة وهما:

فيلم ميرا، ميرا، ميرا

فيلم ميرا، ميرا، ميرا هو فيلم دراما وكوميديا من المملكة العربية السعودية مشارك ضمن مسابقة البحر الأحمر للأفلام القصيرة بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024 بنسخته الرابعة، وتدور أحداثه في حي مهدد بالهدم في مدينة جدة، يفقد سعيد قدرته على الكلام فجأة، ولكن كلمة واحدة فقط تخرج من فمه، وهذه الظاهرة تقوده لاكتشاف نتيجة غامضة. وهو من بطولة اسماعيل الحسن، سارة طيبة، وخالد يسلم.

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كتب الفيلم عبدالعزيز العيسى وأنتجه بكر الدحيم، وأخرجه خالد زيدان وهو مخرج سعودي من جازان بالمملكة العربية السعودية مهتمّ بالتوثيق الروائي والتصوير السينمائيّ، ومؤسس مشارك لشركة "برايت فريم برودكشن". كما أنه حاصل على عدد من الجوائز الدوليّة والمحليّة، بما في ذلك جوائز من مهرجان فاستيجوس الدولي، ومهرجان أفلام السعودية، وجائزة جازان للتميز والإبداع.

فيلم ملكة

فيلم ملكة هو فيلم خيال من المملكة العربية السعودية، مشارك ضمن مسابقة البحر الأحمر للأفلام القصيرة بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024 بنسخته الرابعة، ويحكي قصة "سلمى" التي تقرر قصّ شعرها بنفسها، الأمر الذي أغضب والدتها كما هو متوقّع. وفي سياق الأحداث يكون ل"سلمى" جدّة مريضة، لكنّها لا تزال الشّخص الّذي يضحك على تمرّداتها الصّغيرة، ويروي لها القصص الرّائعة عن كونها ملكة في أرض بعيدة، حيث تدّعي أنّها فقدت تاجها. مقتنعة بأنّها إذا وجدت التّاج ستشفى جدّتها، وخلال الأحداث تنطلق "سلمى" في سلسلة من المغامرات المستوحاة إلى حدّ ما من "أليس في بلاد العجائب" ومن "ألف ليلة وليلة"، لتتعلّم تدريجيًّا معنى أن تكون ملكة حقيقيّة.

الفيلم من بطولة نور أرحيم، أماني الجميل، ندى المجددي، ولينه محمود، وهو من إنتاج فرح طوني، ومن إخراج وكتابة مرام طيبة وهو كاتبة سعودية مختصة في أدب الخيال العلميّ؛ حيث تعمل حاليًّا مع محرّرين في الولايات المتّحدة، على إصدار روايتها الأولى "ويذرنوز".

ختاماً تتميز أفلام هذه الدورة بتنوعها الفني والثقافي، حيث تغطي طيفاً واسعاً من القضايا الاجتماعية والإنسانية. ففيلم "ميرا، ميرا، ميرا" مثلاً، يقدم لنا دراسة نفسية عميقة لشخصية تعاني من صدمة، في حين يأخذنا فيلم "ملكة" في رحلة خيالية ساحرة مليئة بالرموز والمعاني. وتجدر الإشارة إلى أن كلا الفيلمين يتميزان بتصوير سينمائي بديع وموسيقى تصويرية آسرة، تخلق حالة من المتعة أثناء المشاهدة.

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