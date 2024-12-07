الفيلم الإماراتي السعودي العيد عيدين من السينما إلى المنصات

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 ديسمبر 2024 05:53 مساءً - "" من الأفلام الإماراتية السعودية والتي نالت على استحسان الكثيرين الذين أبدوا إعجابهم بقصته التي تحكي قصة عائلة إماراتية سعودية تقضي عطلة العيد في أبوظبي، ثم تأخذ الأحداث منعطفًا دراميًا يؤدي إلى سلسلة من المواقف الكوميدية وسوء الفهم. رغم الفوضى، يخوض الوالدان تجربة أبوة جديدة ويكتشفان معنى الاتحاد كعائلة واحدة.عقدت شركة توزيع الأفلام الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فرونت رو فيلمد إنترتينمنت صفقة مع تطبيق احدى المنصات الرقمية يانغو بلاي الرائدة في مجال الترفيه، من أجل عرض الفيلم الكوميدي الإماراتي السعودي العيد عيدين من إنتاج إيمج نيشن أبو ظبي بشكل حصري على التطبيق.

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فيلم العيد عيدين

"العيد عيدين" هو الفيلم الأول للمخرجة الإماراتية ميثة العوضي، وهو أول مشروع سينمائي طويل يعتمد بالكامل على فريق إبداعي إماراتي نسائي، وقد تم تصوير الفيلم في جزيرة ياس التي تعتبر وجهة ترفيهية رائدة في أبوظبي،يشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم وهم فهد البتيري وميرة المدفع.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».