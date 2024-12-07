شكرا لقرائتكم خبر عن اقبال جماهيري كبير على "توته توته" بمسرح المواجهة والتجوال ببني سويف.. صور والان مع تفاصيل الخبر

شهدت قرية "أشمنت" بمركز ناصر بمحافظة بنى سويف، اقبالًا جماهيرياً كبيراً على العرض المسرحي "توته توته" أحد عروض مشروع مسرح المواجهة والتجوال، والذي تنظمه وزارة الثقافة، برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، و"حياة كريمة".



اقبال علي مسرح المواجهة والتجوال



اقبال كبير علي مسرح المواجهة والتجوال



اقبال جماهيري علي المسرحية

العروض المسرحية التي يقدمها مسرح المواجهة والتجوال ينتجها قطاع الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال ، والبيت الفني للمسرح برئاسة المخرج هشام عطوة ، وتتعاون فيها وزارة الثقافة، مع وزارة الشباب والرياضة وزارة التنمية المحلية، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، وزارة التعليم، والتعليم العالي، والهيئة العامة لقصور الثقافة، والتحالف الوطني للعمل التنموي ، ومؤسسة حياه كريمة ، ووزارة التضامن.



جمهور بني سويف يشاهد مسرحية توته توته (1)



جمهور بني سويف



جمهور بني سويف خلال مشاهدة المسرحيه توته توته

استقبل جمهور محافظة بني سويف ذلك العرض بحفاوة كبيرة، لأنه يتناول وبشكل مسرحي قصص مجموعة من التنويريين الذين أثروا في الحياة الثقافية والدينية والفنية والعلمية بمصر، وكيف أن هؤلاء كان لهم مواقف عظيمة وتركوا أثرا كبيرا، وأحدثوا تغيرا بالمجتمع، وهذا هو الهدف الرئيسي من تلك العروض التي تنشر الثقافة المسرحية في مختلف ربوع الجمهورية، وتدعم المواهب الشابة في مجال المسرح، وتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد الفنان محمد الشرقاوي مدير المشروع أن المشروع مستمر في تقديم عروضه المميزة في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار حرصه على تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية، حيث ستنطلق العروض في جميع محافظات مصر خلال الفترة المقبلة .



مسرحية توته توته





مسرحية " توته توته " تأليف وأشعار طارق عمار، وإخراج سعيد منسى، واستعراضات محمد ميزو، ديكور أحمد جمال، وموسيقى وألحان محمد حمدي رؤوف، وماكياج محمد عادل ، ومساعدي الإخراج جهاد محمد، محمد عبد الله، ⁠يمنى عصام، ومخرج منفذ أحمد ماهر، والإنتاج للبيت الفني للمسرح، ومسرح فرقة المواجهة والتجوال، والذي يديره الفنان محمد الشرقاوي، ويشارك في بطولة المسرحية مجموعة من الفنانين الشباب منهم : طارق عبدالعزيز، شنودة جمال ، محمد سلامة، أيمن بشاي، ضحى محمد ، منصور عبد القادر ، نادين محمد، اسراء حسن ، متاوس مرقس، حمزة عبد الله ، أحمد كارم ، محمد عبد الله، عمرو سعيد، چنى خلف، محمد عربي