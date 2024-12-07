شكرا لقرائتكم خبر عن 6 ورش بمهرجان فنون الأداء في دورته الرابعة "دورة المخرج صلاح السقا" والان مع تفاصيل الخبر

يقدم مهرجان فنون الأداء برئاسة شرفية للفنان والمخرج أحمد البوهي في دورته الرابعة التي ستنطلق خلال الفترة من 15 إلى 20 ديسمبر،( 6 ) ورش متنوعة في الدورة التي تحمل اسم الفنان والمخرج الكبير الراحل صلاح السقا والد الفنان والنجم أحمد السقا .

ويقدم الورش خبراء في المسرح وفنونه الأدائية وهم: الفنان محمد سراج الذي يقدم ورشة في التمثيل، الفنان محمد السوري ويقدم ورشة تحليل نصوص، ويقدم ورشة اللهجات المصرية الدكتور إبراهيم حنفي، أما ورشة تصميم الاستعراضات فيقدمها الدكتور محمود صلاح، أما ورشة تدريب تحريك العرائس فيقدمها الفنان أحمد نعيم، بالإضافة لورشة في الإخراج ويقدمها د.محمد الشافعي، ولكنها قاصرة علي المخرجين الخمس الذين يقدموا عروضهم في المهرجان.



ورش مهرجان فنون الاداء

مهرجان فنون الأداء في دورته الرابعة يرأسه شرفيا المخرج أحمد البوهي، ويقام تحت رعاية الأستاذة الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، وتحت إشراف الأستاذة الدكتورة سمر سعيد عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، وبإشراف من الأستاذة الدكتورة ولاء محمد رائد اللجنة الفني، ومدير المهرجان الفنان حسن علي، ومنسق عام المهرجان الفنان عمرو محروس.