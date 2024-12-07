شكرا لقرائتكم خبر عن ‎صحيفة "پلانيت سنجر" البريطانية تعلن بدء تعاون بين صبري القشيري وجمال بخيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‎يعود صبري القشيري، المعروف بتجسيده المتناغم للموسيقى الشرقية والغربية، بأغنية جديدة تحمل عنوان "شارمادينا". هذه الأغنية الملهمة هي نتيجة تعاون حصري مع الشاعر المصري الكبير جمال بخيت، تم إصدار الفيلم الموسيقي "شارمادينا" في 22 نوفمبر 2024، كتكريم لمدينة شرم الشيخ، حيث يقيم صبري القشيري حاليًا، ويمثل هذا العمل أول تجربة لجمال بخيت باللغة الإنجليزية.

‎يُعرف جمال بخيت بشعره الغنائي العميق ومسيرته الطويلة التي امتدت لعقود. اشتهر بخيت بمساهماته البارزة في الثقافة المصرية، وقد غامر في منطقة جديدة مع أغنية "شارمادينا"، حيث كتب كلمات الأغنية وقام صبري القشيري بتأليف الموسيقى والعمل بشكل وثيق مع بخيت لترجمة رؤيته الشعرية، مما أدى إلى خليط من الفن والابتكار

‎عنوان الأغنية "شارمادينا" يعكس جمال مدينة شرم الشيخ ويجسد سحرها. من خلال كلماتها الصادقة، تقوم الأغنية بنقل المستمعين إلى مشاهد المدينة الهادئة وروحها النابضة بالحياة، مما يجعلها تحية لشرم الشيخ ونشيدًا عالميًا للانتماء.

‎لقد لاقت الأغنية استقبالاً حارًا في كل من أيرلندا وشمال أمريكا، حيث حققت نجاحًا كبيرًا في قوائم الأغاني هناك. يعزى هذا النجاح إلى الكلمات المؤثرة لجمال بخيت والألحان المبدعة التي قدمها صبري القشيري، مما جعل الأغنية تلقى إعجابًا واسعًا من قبل الجمهور والنقاد على حد سواء. الأغنية أصبحت متاحة الآن على جميع المنصات الرقمية، مما يتيح لمحبي الموسيقى في جميع أنحاء العالم الاستمتاع بهذا العمل الفني الرائع. ألف مبروك لجمال بخيت وصبري القشيري على هذا الإنجاز الكبير، ونتطلع لرؤية المزيد من الأعمال الناجحة من هذا التعاون المبدع.