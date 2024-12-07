شكرا لقرائتكم خبر عن نيللي كريم وكندة علوش وروبي وجيهان الشماشرجي من أول يوم تصوير "ناقص ضلع".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة نيللي كريم جمهورها بصور من كواليس أول يوم تصوير مسلسل "ناقص ضلع"، المقرر المنافسة به ضمن سباق رمضان المقبل 2025، ومن إنتاج شركة ميديا هب ( سعدي- جوهر ).

حيث ظهرت خلال الكواليس برفقة المخرج محمد شاكر خضير، والنجمات كندة علوش، روبي، جيهان الشماشرجي، وهن يرتدين ملابس سوداء مختلفة.

وبدأ المخرج محمد شاكر خضير اليوم تصوير أولى مشاهد مسلسل ناقص ضلع صباح اليوم في إحدي المناطق الشعبية بحضور غالبية نجوم العمل.

وكانت آخر أعمال النجمة نيللي كريم، في الدراما مسلسل "فراولة"، الذي عرض العام الماضي في موسم رمضان، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقى وشاركها بطولته: شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسى.

أما روبي كان مسلسل "حضرة العمدة"، الذي عرض خلال موسم رمضان قبل الماضي، أخر أعمالها الدرامية، وشاركها بطولته أحمد رزق، محمود عبد المغنى، وفاء عامر، سميحة أيوب، بسمة، ادوارد، دينا، أحمد بدير، صلاح عبد الله، نهلة سلامة، إيهاب فهمى، محمود حافظ، محمد محمود عبد العزيز، حسام داغر، محمد مهران، محمد الصاوى، كريم عبد الخالق، صولا عمر، دنيا جمعة، زينب العبد، أحمد أبو زيد وخلود عز وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب.

بينما تعود كندة علوش إلى الدراما التليفزيونية بمسلسل ناقص ضلع بعد غياب 3 سنوات، وتحديداً منذ تقديمها مسلسل ستات بيت المعادي، الذي عرض في نهاية 2021 وهو النسخة العربية للمسلسل الأميركي Why Women Kill وشارك في بطولته إنجى المقدم، تارا عماد، ميرهان حسين، أحمد وفيق، صبرى فواز، انتصار، أميرة العايدى وإخراج محمد سلامة.



نيللي وكندة علوش وجيهان الشماشرجي



نيللي كريم وروبي



نيللي كريم ومحمد شاكر خضير



نيللي كريم