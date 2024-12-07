شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكي باكية فى مهرجان البحر الأحمر: المرض وحش.. وتجربة فيلم حليم قاسية والان مع تفاصيل الخبر

عقد مهرجان البحر الأحمر السينمائي ، فى دورته الرابعة المقامة حالياً فى جدة، جلسة حوارية للممثلة منى زكي بمناسبة منحها جائزة اليسر الفخرية من المهرجان، وهى الجلسة التي يديرها الناقد أحمد العياد.

وتذكرت منى زكي كواليس فيلم حليم مع النجم أحمد زكي، حيث قالت إنها تساءلت لماذا تم اختيارها، ورد عليها النحم أحمد زكي بأنها لعبت دور ابنته، وفى مرة أخرى زوجته، وهو يريد أن يظهر علاقته الحقيقية كنجم ومعجبة.

وقالت منى زكي باكية، "تجربة الفيلم كانت قاسية، لأن المرض وحش والفنان أحمد زكي كان يريد أن يموت أمام الكاميرا".

فيما تحدثت عن كواليس فيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة" قائلة، إن العمل مع الكبار له تقدير، وإن فريق الفيلم انتظرها بعدما تعرضت لحادث هى والفنانة رانيا فريد شوقي، حيث تعرضت لكسر فى الظهر وظلت 8 أشهر وفوجئت بالراحل وحيد حامد يتصل بها للاطمئنان على صحتها ويؤكد لها أنهم ينتظرونها لبدء الفيلم.

وشهد مهرجان البحر الأحمر منح منى زكي جائزة اليسر الفخرية، ووجهت منى زكي الشكر للمهرجان على التكريم، فيما قالت إنها من حسن حظها أنها ولدت في مصر وأنها فخور كونها من بلد تقدر الفن من وقت قدماء المصريين، فنحن نعبر عن أنفسنا من خلال الفن على الجدران والمعابد ونحب الفن بالفطرة.

وأعبرت منى زكي عن سعادتها بحجم تقدير الفن في بلادنا العربية، وأنها سعيدة بتطور صناعة الفن في كل البلاد العربية وتحديدا بالسعودية.

وأكملت منى زكي أنها فخورة بحبها وانتمائها لمهنة التمثيل في منطقة عربية محبة للفن وأن صناعة السنيما تنمو، متمنية أن يسود الحب والسلام في بلادنا وفي كل بلاد العالم، واختتمت حديثها بتوجيه الشكر لزوجها أحمد حلمي وقالت: "أشكر زوجي أكبر داعم ليا وأكتر محب وقف جنبي هو الملك بتاعي".

وقدمت منى زكي للسينما مؤخرا، فيلم "رحلة 404" قبل أيام من سفر "غادة" إلى مكة لأداء فريضة الحج، حيث تتورط في مشكلة طارئة، وتلجأ لأشخاص من ماضي ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم من أجل جمع مبلغ مبالي كبير، فهل تتمكن من جمع المال والسفر لأداء فريضة الحج؟، أم تتغير حياتها للأسوأ بعد لجوئها لأصدقاء الماضي.

فيلم رحلة 404 بطولة مني زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف أبرزهم: محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.



ندوة منى ذكي بمهرجان البحر الأحمر السينمائي