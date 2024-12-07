ما بين الطيران وعروض الزواج واللفتات الإنسانية: مشاهد لن تجدها إلا في حفلات تامر حسني

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 ديسمبر 2024 04:23 مساءً - أحيا الفنان تامر حسني أمس حفلاً جماهيرياً كبيراً في إحدى الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية بالقاهرة، وخلال الحفل كانت هناك مفاجآت ينتظرها جمهوره، كالعادة في حفلات تامر، كان من بينها حرصه علي التقاط صورة مع أحد معجبيه من ذوي القدرات الخاصة. هذا بالإضافة إلى مساعدة شاب بطلب يد حبيبته على المسرح، وقاما بعدها بالتقاط صورة "سيلفي" معه.

أهم فقرة في حفل تامر حسني

كانت من أهم فقرات الحفل وأبرزها تقديمه فقرة لأعمال صديقه الملحن الراحل محمد رحيم قدم خلالها بصوته أهم المقاطع من أغنيات نجوم العالم العربي وهي "اطمن من غنائه، أجمل إحساس وفي عيونك للفنانة اللبنانية إليسا، ليه بيفكروني لمحمد محيي".

هذا بالإضافة إلى أغاني "60 دقيقة حياة لأصالة، وغلاوتك لعمرو دياب، مشاعر والوتر الحساس لشيرين عبد الوهاب، قلبي ما يشبهنيش لمحمد منير ، وبخاف من الغروب غناها الراحل محمد رحيم" وسط تفاعل كبير من الحضور.

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وشارك تامر حسني مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بـ"إنستغرام"، من حفله والذي قدم فيه الفقرة الخاصة بالملحن الراحل محمد رحيم، وعلق عليه قائلاً : "أقل شيء أقدر اقدمه لاخويا وعشرة عمري وصاحب رحلة الكفاح أسطورة التلحين العربي محمد رحيم.. مجموعه من أشهر أغاني محمد ليا ولغيري من كبار نجوم الوطن العربي الله يرحمك يا حبيبي".

ولا يُعتبر مشهد عرض الزواج أو اللفتات الإنسانية أو دعم المواهب الشابة وزملائه غريباً أو جديداً في حفلات تامر حسني؛ فدائماً ما يحرص نجم الجيل على إبهار جمهوره في حفلاته، وتقديم تجربة ترفيهية متكاملة لهم، سواء من خلال عروضه ورقصاته المبهرة والاستعراضات والألعاب النارية، أو في دخلاته لحفلاته التي يبذل خلالها الكثير من الجُهد من أجل إبهار جمهوره، كل هذه الأمور جعلت من حفلات تامر حسني حفلات متكاملة في عناصر إبهارها وجذبها للجمهور، وجعلها دائماً ترفع شعار "كامل العدد".

عروض الزواج في حفل تامر حسني

دائماً ما تذهب الجماهير لحفل تامر حسني وهم على يقين بوجود العديد من المفاجآت التي يقدّمها خلال الحفل، وتأتي عروض الزواج واحدة من المفاجآت المحببة لدى جماهير تامر حسني، نذكر من بينها عندما فاجأ الفنان جمهوره أثناء إحيائه حفلاً في إحدى الجامعات، وقيامه بمساعدة الممثل الشاب شريف بديع في طلب يد حبيبته جنة عبدالمنعم على المسرح، وكان ذلك بطريقة تامر العفوية والمرحة على المسرح؛ حيث ظهرت جنة على المسرح بجوار تامر حسني؛ ليصعد حبيبها الفنان الشاب شريف بديع على المسرح ويطلب يدها للزواج، ويقدّم لها خاتم الزواج أمام الجمهور، في مشهد رومانسي بينهما. وقد قام تامر حسني بإعطاء المايك لبديع؛ ليقول كلمته أمام الجمهور؛ فقال لـ"جنة": "تتجوزيني؟"؛ لتجيب بالموافقة: "أيوه". فقام تامر بممازحتهما قائلاً: "أيوه إيه. أنا مش موافق. اجري اجري".

View this post on Instagram A post shared by Sherif Badie Emam شريف بديع (@sherifbadieemam)

وقد حرَص الفنان الشاب شريف بديع على توجيه الشكر للنجم تامر حسني، من خلال نشر مقطع الفيديو من الحفل عبْر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، وعلّق عليه قائلًا: "كان شاغل بالي قوي إزاي ممكن أعبّر لكِ أنا بحبك قد إيه، يا أجمل و أعظم رزق حصل لي في الدنيا، وكان شاغل بالي قوي إزاي أقدر أسعدك وأعوّضك عن كل حاجة في حياتك، بحبك أوي يا جنة". وأكمل: "شكراً من كل قلبي لتامر أخويا وصاحبي، ومكنتش هعرف أعمل أي حاجة بجد من غيرك، ألف ألف شكر يا أجدع وأعظم أخ في الدنيا، وعلى دعمك بجد ليّا، بحبّك جداً يا خويا".

كما ظهر وتكرر هذا المشهد في حفله بالإسكندرية، والذي تصدّر الترند؛ نظراً للزحام الشديد، وقد أنهاه الفنان قبل موعده حفاظاً على سلامة الحضور، بعد وقوع عدد من حالات الإغماء والاختناق بين الجمهور بسبب التدافُع، إلا أن الحفل تضمّن العديد من المشاهد اللافتة، كان أبرزها قيام أحد الشباب بطلب يد إحدى الفتيات للزواج على المسرح بشكلٍ رومانسي، وقدّم لها خاتم الزواج وسط تصفيق جميع الحضور.

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الدخلات المبهرة لتامر حسني أبرزها طيرانه في السماء

تتميز حفلات تامر حسني أيضاً بالدخلات الاستثنائية؛ حيث يحرص طوال الوقت على إبهار الحضور بدخلة مختلفة للغاية. في إحدى حفلاته ظهر وهو يطير فوق الحضور، وكشف بعد ذلك في لقاء سابق، أنه طار لما يقرب من 120 متراً فوق الجمهور في الحفل، وبالرغم من كونها مخاطرة كبيرة؛ فإن الأمر نابع من شغفه الشديد بإسعاد الحضور وإبهارهم.

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هذا بالإضافة إلى إبهارهم بالاستعراضات والألعاب النارية، والتي تُميز أيضاً دخلاته، وكان من الحفلات المميزة حفله ضمن مهرجان العلمين؛ حيث قدّم تامر حسني حفلاً جماهيرياً ضخماً وقتها وكامل العدد، وهو الحفل المبهر الذي شهد عروضاً مذهلة لطائرات استعراضية فى سماء العلمين فوق مسرح U Arena، قبل صعود النجم تامر حسني، وكتب على الطائرات بنحبك يا تامر وسط تصفيق جميع الحضور من الجماهير.

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وفي حفل آخر، ظهر تامر حسني على المسرح من خلال "سقالة" نزل بها من أعلى إلى المسرح، بينما اختار في إحدى الحفلات أن يدخل بسيارته الفارهة على المسرح برفقة أبنائه. وفي حفل آخر، ظهر برفقة ابنته تاليا، والتي صعدت معه على المسرح لتغني معه وكـ"دي جي"، وغيرها من الدخلات المبهرة.

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مساندة ودعم المواهب الشابة

ومن أهم ما يميّز حفلات تامر حسني، تقديم المواهب الشابة؛ حيث يحرص في كل حفل أن يترك مساحة لعدد من الشباب لعرض مواهبهم أمام الجمهور. كان من أبرزها حفله بمهرجان العلمين 2024، قدّم ما يقرب من 6 مواهب جديدة، وكان من ضمنهم عازف الكمان أحمد منصور، الذي أشاد بعزيمته في التغلُّب على الظروف الصعبة التي واجهها وكادت تمنعه من العزف مرة أخرى. وكذلك حفله الأخير بإحدى الجامعات، والذي قدّم خلاله تامر حسني 3 مواهب شباب، وشاركوه في الغناء.

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مشاركة زملائه النجوم معه في حفلاته

وأحياناً يظهر تامر حسني في حفلاته وبرفقته عدد من النجوم أو المواهب الشابة لمشاركته الغناء، من بينهم الفنانة أيتن عامر التي ظهرت برفقته فى إحدى حفلاته بالعين السخنة، وغنت برفقته "عيونه دار".

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كما ظهرت أيضاً الفنانة أسيل عمران مع تامر حسني في إحدى حفلاته في الساحل الشمالي لتشاركه غناء أغنية "حوا".

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لفتات إنسانية في حفل تامر حسني

وتُعتبر اللفتات الإنسانية من المشاهد الحاضرة باستمرار في حفلات تامر حسني؛ ففي حفله الأخير طلب من الجمهور على المسرح الدعاء لطفلة تعاني من ضمور العضلات تُدعى أيسل، والتي من المقرر أن تخضع لـ عملية جراحية خلال الأيام المقبلة. أما في حفله في لبنان فقد أصرّ على إيقاف الحفل حتى الاطمئنان على شاب تعرّض للإغماء خلال الحفل، ولم يكمل برنامج الحفل حتى أصبح الشاب في حالة صحية جيدة.

وفي حفله في مهرجان العلمين 2023، طلب من نجل لاعب كرة القدم مؤمن زكريا الصعود إلى المسرح ووجه له ولوالده تحية خاصة.

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