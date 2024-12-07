تغريم عمرو دياب في واقعة الشاب المصفوع.. إليكم تفاصيل الحكم

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 ديسمبر 2024 04:23 مساءً - قضت محكمة جنح التجمع، اليوم السبت بتغريم عمرو دياب 200 جنيه، وبراءة سعد أسامة من التهمة المنسوبة إليه وتعويضه 10 آلاف جنيه في واقعة الصفع الشهيرة.

كواليس واقعة الصفع

يُذكر أن النيابة أحالت عمرو دياب لمحكمة الجنح بتهمة صفع شاب خلال حفلة داخل أحد الفنادق، كما أحالت النيابة الشاب بتهمة التعدي على الفنان عمرو دياب، واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال الشاب صاحب واقعة الصفع الذي أكد فى التحقيقات أنه وأثناء التقاط صورة مع الفنان عمرو دياب قام بصفعه على وجهه، ونهره أمام الحضور

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حفل ناجح لـ عمرو دياب في دبي

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أحيا الفنان عمرو دياب حفلاً غنائياً ناجحاً خلال الأيام الماضية في "دبي" وسط حضور عدد كبير من جمهوره ومحبيه الذين احتشدوا قبل انطلاق الحفل بساعات، وقدم "الهضبة" على مدار ساعتين باقة متنوعة من أجمل أغانيه بدأها بأغنية "يا أنا يا لا" وأغانٍ أخرى مثل "لو اتساب، بحبه، برج الحوت، أنت الحظ، وياه، قمرين، العالم الله، ليلي نهاري، وشكراً من هنا لبكرة". وتفاعل الحضور مع أغانيه سواء بالتصفيق الحار أو بترديد كلماتها من ورائه.

ولعل ما ميز حفل " الهضبة" عمرو دياب هي اللفتة الطيبة التي نالت استحسان الحضور، إذ تذكر "دياب" الملحن الراحل محمد رحيم ، قائلاً: "لقد فقدنا ملحنا عظيما هو محمد رحيم"، ليقرر على الفور تقديم إحدى الأغاني التي قام بتلحينها الأخير له وهى أغنية "وغلاوتك"، التي شهدت على التعاون الأول بينهما، وهي من كلمات محمد رفاعي وتوزيع حميد الشاعري، وقد صدرت عام 1998 ضمن أغاني ألبوم "عودوني".

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