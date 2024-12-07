لقطات من العرض الخاص لفيلم سكر 2 في ثالث أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 ديسمبر 2024 04:23 مساءً - أقيم اليوم العرض الخاص بفيلم "سكر2" ضمن فعاليات اليوم الثالث لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الرابعة المقامة حالياً في مدينة جدة التاريخية بالمملكة العربية السعودية.

فريق الفيديو

إعداد الفيديو: معتز الشافعي

تصوير الفيديو: يوسف بوهوش

إعداد: عبير عاطف

لقطات من السجادة الحمراء للفيلم

شهدت الريد كاربت الخاصة بعرض الفيلم حضوراً مميزاً لكل أبطال العمل أبرزهم حلا الترك وياسمينا العبد ومحمد الحربي، بالإضافة إلى حضور فني وإعلامي ضخم، فكان من ضمن الحضور لبلبة، نادية الجندي، آسر ياسين، هنادي مهنا، هنا شيحة وريا أبي راشد وابنتها لولا كامارانو وغيرهم.

بجانب ذلك تواجد على الريد كاربت استعراضات راقصة مميزة تتناسب مع طبيعة الفيلم ، وحرص عدد كبير من النجوم على التقاط الصور التذكارية مع صناع العمل.

قصة وصناع فيلم سكر

فيلم سكر يعتبر أول فيلم سينمائي غنائي موجه لأفراد العائلة، والفيلم رؤية وكلمات النص الغنائي لـ هبة مشاري حمادة، إخراج تامر مهدي، ويُشارك ببطولة سلسلة أفلام "سُكر" كل من حلا الترك، معتز هشام، بافلي ريمون، ياسمين العبد، ديمه أحمد، محمد حربي، هاجر محمد، الفنانة القديرة ماجدة زكي، نجم الكوميديا محمد ثروت وكل من ماريا جمعة، عبدالله خالد، عمر خالد؛ ويشارك في البطولة النجوم: ريهام الشنواني، وعدد كبير من الفنانين.

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يُذكر أن أحداث سلسلة أفلام "سُكر" مستوحاة من رواية "Daddy Longs Legs" العالمية الشهيرة بـ "صاحب الظل الطويل"، والتي تدور أحداثها حول يوميات مجموعة من الأطفال واليافعين الذين يعيشون في دار للأيتام ويتعاونون معاً لمواجهة ظروفهم الحياتية الصعبة تحت إدارة قاسية للدار، وبنفس الوقت يرسمون فيه أحلاماً وردية لمستقبل مشرق ينتظرهم.

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