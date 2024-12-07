نورغول يشيلتشاي نجمة تركيا التي ذاع صيتها عالمياً

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 ديسمبر 2024 04:23 مساءً - الدراما التركية استطاعت أن تفرض نفسها على العالم، تحديدًا بالوطن العربي، منذ أكثر من عشرين عاماً، وكذلك نورغول يشيلتشاي، الفنانة التركية الشهيرة، التي دخلت قلوب الجماهير الأتراك والعرب بسلاسة، بأدوارها الدرامية، والرومانسية الرائدة في عالم المسلسلات التركية، التي استطاعت خلالها تجسيد دور الأم، والزوجة، والحبيبة، والابنة، والصديقة، بكل صدق ما جعل شهرتها تزداد في كل عمل عن الذي سبقه. وتكريماً لمسيرتها الفنية الثريّة، يستضيف اليوم مهرجان البحر الأحمر السينمائي، نورغول في جلسة حوارية بصحبة النجم التركي إنجين آلتان دوزياتان، للتحدث عن التأثير الثقافي للمسلسلات التركية على المجتمع العربي.

نشأة نورغول التي ساعدتها على احتراف التمثيل

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نورغول يشيلتشاي، ولدت في مارس 1976، في أفيون قره حصار، مدينة تقع غرب تركيا، ذات طابع جبلي، ومناظر خلابة، وتاريخ طويل.

انتقلت نورغول وهى شابة إلى مدينة إزمير، وهناك أكملت تعليمها الثانوي، والجامعي، حيث تخرجت من قسم المسرح بجامعة إسكي شهير الأناضول عام 2001.

منذ طفولتها، وكانت تتمتع نورغول بموهبة كبيرة، وكانت تعشق التمثيل أمام عائلتها، الذين كان لهم دور كبير وأساسي في دفعها إلى الأمام. وواصلت النجمة التركية حلمها، الذي بدأته بمسرح المدرسة، ثم مسرح الجامعة، وهناك اكتسبت موهبة كبيرة لاحظها جميع الأساتذة.

ومن مسرح الجامعة، وقع الاختيار عليها لتجسيد دور مهم في المسلسل التلفزيوني "iki bahar" عام 2002، ولم تجسد نورغول بدور ثانوي، بل كانت بطلة المسلسل، وكان هذا المسلسل "نافذة" الشابة الجامعية لعالم الشهرة.

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المسيرة الفنية لنورغول يشيلتشاي

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كانت مسيرة نورغول مختلفة عن أقرانها، حيث بدأت النجمة التركية مسيرتها كبطلة، استطاعت من أول عمل أن تطأ قدمها إلى نجوم الصف الأول، وزادت شهرتها من خلال دورها "بهار كاراداغ" في المسلسل التلفزيوني "أسماء لي كوناك-Asmalı Konak" للمخرج تشاغان إيرماك. وفي نفس العام قامت ببطولة فيلم Mumya Firarda مع تيومان.

في عام 2003، شاركت في فيلم Asmalı Konak: Hayat، وهو الجزء الثاني من سلسلة Asmalı Konak من إخراج عبد الله أوغوز.

وعام 2005، حصلت نورغول، على أول جائزة لها، وهي جائزة أفضل ممثلة في مهرجان أضنة السينمائي بدورته الثاني عشر، عن دورها في فيلم Eğreti Gelin من إخراج عاطف يلماز. ومن بعدها بدأت نورغول طريق غير منقطع من النجاحات المتواصلة وبطولات لأشهر أفلام مسلسلات ومسرحيات بتركيا، التي استطاعت من خلالهم أن تدخل جميع البيوت التركية، بل العربية أيضًا، ووصل صيتها إلى الغرب، كما حصلت النجمة التركية على عدد كبير من الجوائز المحلية والدولية.

الجوائز

2005: مهرجان أضنة غولدن بول السينمائي الثاني عشر - جائزة أفضل ممثلة عن (Eğreti Gelin).

2007: جوائز صدري أليشيك – جائزة أفضل ممثلة عن ( Adem'in Trenleri).

2007: جمعية ممثلي السينما المعاصرة - جائزة أفضل ممثلة عن (Yaşamın Kıyısında).

2007: جائزة أفضل سيناريو في مهرجان كان السينمائي (Yaşamın Kıyısında).

2008 - مهرجان أنطاليا الذهبي البرتقالي السينمائي الخامس والأربعون - أفضل ممثلة (Vicdan).

2015 - جوائز صدري أليشيك للمسرح والسينما العشرين "الممثلة الأكثر نجاحًا لهذا العام" في فئة الدراما.

2017- جوائز مهرجان ديافا العربي الدولي "أفضل ممثلة".

أبرز أعمالها الفنية

العشق والعقاب- Aşk ve Ceza

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مسلسل درامي تركي تم بثه عام 2010 في تركيا، من بطولة نورغول يشيلشاي، مراد يلدريم، وفريدة جيتين. وعام 2011، تم بثه في أكثر من 43 دولة، ومن هنا اكتسبت نورغول شهرة عالمية، وأصبحت وجهاً مألوفاً عند الجمهور العربي.

تدور أحداث المسلسل حول ياسمين، التي جسدت دورها نورغول، شابة تبلغ 29 عاماً، تعمل في وكالة إعلانات، مخطوبة لشاب يُدعى محمد لأكثر من ثلاث سنوات، تعيش حياة هادئة وسعيدة، ثم فجأة تنقلب حياتها رأساً على عقب بعدما تكتشف خيانته لها، وبعدها تقرر ترك بودروم والانتقال للعيش في اسطنبول، ومن هنا تبدأ فصل جديد في حياتها مليء بالعقبات.

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قطارات آدم-Adem’in Trenleri

فيلم تركي لعام 2007 من إخراج باريش بيرحسن، وسيناريو إسماعيل دوروك، بطولة نورغول وجيم أوزر. وتدور أحداث الفيلم حول حسن هوجا (جيم أوزر)، الذي يتزوج من هاجر (نورغول) من أجل حمايتها من عائلتها التي كانت تريد قتلها، بسبب وقوعها في علاقة غير شرعية. وعلى الرغم من فقر حسن، إلا أنه كان يعتني بهاجر وابنتهما ويوفر لهما حياة مثالية، دون أن يطلب أي شيء في المقابل، وتتغير حياتهما تماماً عندما يصبح حسن مسئولاً عن محطة قطار.

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السلطانة كوسم- Muhteşem Yüzyıl: Kösem

مسلسل تاريخي درامي، بث لأول مرة في نوفمبر 2015، وعرضت الحلقة الأخيرة منه في يونيو 2017. وكان هذا المسلسل سبب قوي لعودة كوسم لشهرتها العالمية، حيث حقق المسلسل شهرة واسعة خارج تركيا.

المسلسل من تأليف يلماز شاهين، ويروي حياة السلطانة كوسم، أقوى امرأة في التاريخ العثماني، ولعبت الممثلات نورغول يشيلتشاي، بيرين سات، وأناستازيا تسيلمبيو دور البطولة في ثلاث مراحل مختلفة من حياة السلطانة.

وشارك في البطولة إيكين كوتش، بوران كوزوم، تانر أولمز، متين أكدولجر، توجاي ميرجان، هوليا أفشار، تولين أوزن، ليلى فيراي، فرح زينب عبد الله، أسليهان جوربوز، وهاندا دوغانديمير.

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