هنا الزاهد توضح حقيقة ارتباطها بأحمد حاتم وتكشف عن مواصفات الرجل المثالي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 ديسمبر 2024 04:23 مساءً - حلَّت الفنانة هنا الزاهد ضيفة على برنامج "ضيفي" الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، وخلال اللقاء تطرقت هنا للعديد من الأمور التي تتعلق بمشوارها الفني إلى جانب الحديث عن علاقتها بالفنان أحمد حاتم، خاصةً عقب انتشار أخبار مؤخراً تفيد بوجود قصة حب تجمعهما.
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كما تنتظر أيضاً عرض فيلمها الجديد "بضع ساعات في يومٍ ما" يوم 26 ديسمبر من الشهر الجاري بجميع دور السينمائي، تدور أحداث فيلم "بضع ساعات في يومٍ ما " حول حياة مجموعة من الشباب، خلال 8 ساعات تبدأ من الثانية عشرة بعد منتصف الليل، حيث يتم تناول مجموعة من القصص الثنائية الرومانسية، وكل قصة لها تفاصيلها المختلفة، ولكن هناك رابطاً يجمع بين هذه القصص، بحيث تجتمع جميع الشخصيات في مشهد واحد فقط.
ويشهد الفيلم قصص حب ثنائية خلال الأحداث أبرزها، قصة رومانسية بين هشام ماجد وهنا الزاهد، وقصة أخرى أيضاً تجمع أحمد السعدنى ومي عمر، وكذلك قصة حب تجمع أسماء جلال ومحمد الشرنوبي، وذلك وسط أجواء هادئة جذابة؛ ليحافظ العمل على تواجد الأفلام الرومانسية وانتشارها خلال الفترة الأخيرة وتحديداً هذا العام.
هنا الزاهد: أحمد حاتم صديقيأكدت هنا الزاهد أن أحمد حاتم بالنسبة لها صديق وتحب الأعمال الفنية التي جمعتهما، خاصةً وأنها الأفضل في مشوارها الفني، منوهة أن أخبار ارتباطها به غير حقيقية. واستطردت قائلة: "أحمد حاتم صديقي وبحب جداً الشغل معاه".
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مواصفات الرجل المثالي من وجهة نظر هنا الزاهدوخلال اللقاء، كشفت هنا الزاهد عن مواصفات الرجل المثالي بالنسبة لها، إذ قالت يجب أن يتمتع بخفة الدم حتى يفهم جيداً ما تقوله، خاصةً أنها من عشاق إيفيهات الأفلام ودائماً ما ترددها في حديثها، هذا إلى جانب أن به صفة الطيبة لكن قوي الشخصية في نفس الوقت في تعامله مع الآخرين، مكملة: "يكون لذيذ، وفي وقت الجد يبقى جد، وطيب معايا ، لكن شرس مع كل الناس".
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أعمال فنية تنتظرها هنا الزاهدعلى جانبٍ آخر، تعيش النجمة هنا الزاهد حالة من النشاط الفني إذ تنتظر عرض مسلسلها الجديد "إقامة جبرية" المقرر عرضه يوم 12 ديسمبر من الشهر الجاري، وتظهر هنا الزاهد خلال الأحداث بدور فتاة تعمل صيدلانية وتعاني من اضطرابات نفسية، بينما تجسد صابرين شخصية طبيبة نفسية مسئولة عن علاج هنا الزاهد، وهي في نفس الوقت والدة محمد الشرنوبي الذي يتعرف خلال الأحداث إلى هنا الزاهد وتنشأ بينهما العديد من المواقف.
كما تنتظر أيضاً عرض فيلمها الجديد "بضع ساعات في يومٍ ما" يوم 26 ديسمبر من الشهر الجاري بجميع دور السينمائي، تدور أحداث فيلم "بضع ساعات في يومٍ ما " حول حياة مجموعة من الشباب، خلال 8 ساعات تبدأ من الثانية عشرة بعد منتصف الليل، حيث يتم تناول مجموعة من القصص الثنائية الرومانسية، وكل قصة لها تفاصيلها المختلفة، ولكن هناك رابطاً يجمع بين هذه القصص، بحيث تجتمع جميع الشخصيات في مشهد واحد فقط.
ويشهد الفيلم قصص حب ثنائية خلال الأحداث أبرزها، قصة رومانسية بين هشام ماجد وهنا الزاهد، وقصة أخرى أيضاً تجمع أحمد السعدنى ومي عمر، وكذلك قصة حب تجمع أسماء جلال ومحمد الشرنوبي، وذلك وسط أجواء هادئة جذابة؛ ليحافظ العمل على تواجد الأفلام الرومانسية وانتشارها خلال الفترة الأخيرة وتحديداً هذا العام.
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