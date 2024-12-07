هنا الزاهد توضح حقيقة ارتباطها بأحمد حاتم وتكشف عن مواصفات الرجل المثالي

هنا الزاهد: أحمد حاتم صديقي

View this post on Instagram A post shared by Asharq News الشرق للأخبار (@asharqnews)

مواصفات الرجل المثالي من وجهة نظر هنا الزاهد

View this post on Instagram A post shared by Asharq News الشرق للأخبار (@asharqnews)

أعمال فنية تنتظرها هنا الزاهد

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 ديسمبر 2024 04:23 مساءً - حلَّت الفنانةضيفة على برنامج "ضيفي" الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، وخلال اللقاء تطرقتللعديد من الأمور التي تتعلق بمشوارها الفني إلى جانب الحديث عن علاقتها بالفنان، خاصةً عقب انتشار أخبار مؤخراً تفيد بوجود قصة حب تجمعهما.أكدت هنا الزاهد أن أحمد حاتم بالنسبة لها صديق وتحب الأعمال الفنية التي جمعتهما، خاصةً وأنها الأفضل في مشوارها الفني، منوهة أن أخبار ارتباطها به غير حقيقية. واستطردت قائلة: "صديقي وبحب جداً الشغل معاه".وخلال اللقاء، كشفتعن مواصفات الرجل المثالي بالنسبة لها، إذ قالت يجب أن يتمتع بخفة الدم حتى يفهم جيداً ما تقوله، خاصةً أنها من عشاق إيفيهات الأفلام ودائماً ما ترددها في حديثها، هذا إلى جانب أن به صفة الطيبة لكن قوي الشخصية في نفس الوقت في تعامله مع الآخرين، مكملة: "يكون لذيذ، وفي وقت الجد يبقى جد، وطيب معايا ، لكن شرس مع كل الناس".يمكنكم قراءة.. هنا الزاهد توجه رسالة مؤثرة إلى لبلبة: أطيب قلبعلى جانبٍ آخر، تعيش النجمةحالة من النشاط الفني إذ تنتظر عرض مسلسلها الجديد "إقامة جبرية" المقرر عرضه يوم 12 ديسمبر من الشهر الجاري، وتظهرخلال الأحداث بدور فتاة تعمل صيدلانية وتعاني من اضطرابات نفسية، بينما تجسد صابرين شخصية طبيبة نفسية مسئولة عن علاج، وهي في نفس الوقت والدة محمد الشرنوبي الذي يتعرف خلال الأحداث إلىوتنشأ بينهما العديد من المواقف.كما تنتظر أيضاً عرض فيلمها الجديد "بضع ساعات في يومٍ ما" يوم 26 ديسمبر من الشهر الجاري بجميع دور السينمائي، تدور أحداث فيلم "بضع ساعات في يومٍ ما " حول حياة مجموعة من الشباب، خلال 8 ساعات تبدأ من الثانية عشرة بعد منتصف الليل، حيث يتم تناول مجموعة من القصص الثنائية الرومانسية، وكل قصة لها تفاصيلها المختلفة، ولكن هناك رابطاً يجمع بين هذه القصص، بحيث تجتمع جميع الشخصيات في مشهد واحد فقط.ويشهد الفيلم قصص حب ثنائية خلال الأحداث أبرزها، قصة رومانسية بين هشام ماجد و، وقصة أخرى أيضاً تجمع أحمد السعدنى ومي عمر، وكذلك قصة حب تجمع أسماء جلال ومحمد الشرنوبي، وذلك وسط أجواء هادئة جذابة؛ ليحافظ العمل على تواجد الأفلام الرومانسية وانتشارها خلال الفترة الأخيرة وتحديداً هذا العام.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».