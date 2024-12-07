شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد البوهي رئيسا شرفيا لمهرجان فنون الأداء والدورة تحمل اسم صلاح السقا والان مع تفاصيل الخبر

يرأس الفنان والمخرج أحمد البوهي الدورة الرابعة لمهرجان فنون الأداء شرفيا، وهي الدورة التي تحمل اسم الفنان والمخرج الكبير الراحل صلاح السقا، والدورة الجديدة تنطلق خلال الفترة من 15 إلى 20 ديسمبر.

مهرجان فنون الأداء في دورته الرابعة ينظمه المعهد العالي للفنون الشعبية، ويقام تحت رعاية الأستاذة الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، وتحت إشراف الأستاذة الدكتورة سمر سعيد عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، وبإشراف من الأستاذة الدكتورة ولاء محمد رائد اللجنة الفني، ومدير المهرجان الفنان حسن علي، ومنسق عام المهرجان الفنان عمرو محروس.

يذكر أن المخرج والفنان أحمد البوهي، هو كاتب ومخرج مسرحي مصري، قدم مؤخرا المسرحية الموسيقية الاستعراضية "تشارلي" عام 2023، وحققت نجاحا جماهيريا ونقديا كبيرا وعرضت لأكثر من موسم بنجاح مستمر.