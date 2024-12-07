شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أمين عن ظهوره فى ساعته وتاريخه: استفدت من التجربة ومبروك علينا نجوم جداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم أحمد أمين عن سعادته البالغة بالمشاركة في الحلقة الثانية من مسلسل ساعته وتاريخه التي عرضت أمس عبر شاشة قناة dmc، مشيدا بموهبة لميس محمود، التي ظهرت خلال الحلقة بدور ابنته.

ونشر أحمد أمين صورة تجمعه بـ لميس محمود من حلقة الأمس عبر حسابه على "إنستجرام"، معلقا عليها: "قال ايه بيجيبوا ضيف الشرف عشان يفيد الشباب والمواهب الجديدة.. انا اللي كنت ضيف ليا الشرف قدام بطلة الحلقة لميس".

وأضاف: "بنوتة قمر وفنانة شاطرة جدا استفدت منها واستفدت من التجربة كلها مع الشباب.. كل واحد منهم شايل حلقة مع مساندة نجم.. تجربة لذيذة في مسلسل ساعته وتاريخه.. ومبروك علينا نجوم مصريين جداد".



أحمد أمين عن ساعته وتاريخه

واستعرضت الحلقة الثانية من مسلسل ساعته وتاريخه، والتى عرضت بعنوان "ساعة شيطان"، قضية العنف المنزلى، التى يتعرض لها الأزواج والزوجات، ويكون ضحيتها الأطفال، وينتج عنها الكثير من التراكمات التى تخرج فى النهاية أشخاصا يعانون من أمراض كثر، والتى قد تؤول فى النهاية إلى ارتكاب جريمة، وقدم القائمون على العمل نصائح مبطنة فى الحبكة الدرامية لتوعية المشاهدين.

مسلسل ساعته وتاريخه يعرض يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة العاشرة مساء علي شاشة قنوات DMC ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه من ملفات حقيقية من داخل المحاكم المصرية، ليتم تجسيدها في أجواء درامية مثيرة، ويضم المسلسل كوكبة من النجوم والفائزين من تجربة كاستنج التي لاكتشاف المواهب التي أسدل الستار عليها منذ أيام، والرؤية القانونية للمسلسل للمستشار بهاء المري ويشرف على المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار محمود عزت والرؤية الفنية للمخرج عمرو سلامة.