شكرا لقرائتكم خبر عن قبل عرض فيلمها الجديد.. أسماء جلال فى صور جديدة من حفل زفاف صديقتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنانة أسماء جلال عدة صور لها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، حازت بتفاعل من قبل متابعيها، وهي الصور التي التقطتها من حفل زفاف صديقتها مثلما ظهر في تعليقها عليها عبر رسالة تهنئة لها.



اسماء جلال

صور أسماء جلال تأتى بعد طرح آخر أعمالها، والممثله فى فيلم "الفستان الأبيض" التى تشارك فيها مع الفنانة ياسمين رئيس .



الفنانه اسماء جلال

فيلم "الفستان الأبيض" من تأليف وإخراج جيلان عوف، وبطولة ياسمين رئيس، أسماء جلال، وأحمد خالد صالح، ومن إنتاج شركتي فيلم كلينك وذا بلانت ستوديوز، ويعرض حالياً في دور السينمات.



اسماء جلال فى صورة أخرى

وتشارك أسماء جلال في فيلم من المرتقب عرضه، وهو بضع ساعات فى يوم ما الذى ما ينتمى لنوعية الأعمال الرومانسية، وهو مأخوذ عن الرواية التي تحمل نفس الاسم للكاتب محمد صادق، الذى قرر تكرار تجربة "هيبتا – المحاضرة الأخيرة" حيث كان مؤلف الرواية والفيلم الذى اُخذ عن الرواية، وحقق نجاحاً لافتاً وقت عرضه عام 2016، حيث يقدم صادق "بضع ساعات في يوم ما بنفس تيمة هيبتا التي تعتمد على قصصة ثنائية رومانسية.

تدور أحداث فيلم بضع ساعات في يوم ما حول حياة مجموعة من الشباب، خلال 8 ساعات تبدأ من الثانية عشرة بعد منتصف الليل، حيث يتم تناول مجموعة من القصص الثنائية الرومانسية، وكل قصة لها تفاصيلها المختلفة ولكن هناك رابطاً يجمع بين هذه القصص، بحيث تجتمع جميع الشخصيات في مشهد واحد فقط.