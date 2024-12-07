أفلام سعودية تضيء مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بفئة سينما جديدة.. الأفلام الطويلة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 ديسمبر 2024 02:54 مساءً - يشارك في مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024 بنسخته الرابعة، فيلمان سعوديان مميزان ضمن فئة "سينما السعودية الجديدة: الأفلام الطويلة"، في تأكيد على تطور السينما السعودية خلال العقد الأخير، وزيادة الإنتاج الذي يعكس الاهتمام بالسينما السعودية ككل، وفي التالي نستعرض قصص الأفلام وأبرز الممثلين.

فيلم مركب فرسان.. 128 كيلو عن بر الأمان

فيلم مركب فرسان: 128 كيلو عن بر الأمان، هو فيلم وثائقي تشويقي يحكي قصة حقيقية مثيرة عن مجموعة من الشباب انطلقوا في رحلة صيد قصيرة في جزيرة فرسان قبالة ساحل جازان عام 2016. الرحلة التي كانت مقررة لساعة واحدة فقط تحولت إلى كفاح مرير للبقاء بعد أن ضلوا طريقهم وسط ضباب كثيف، متجهين دون قصد إلى الحدود اليمنية وسط أجواء حرب طاحنة.

الفيلم يستعرض معاناتهم مع العطش والجوع، ومواجهاتهم مع القراصنة ونيران الأعداء، وصولاً إلى بصيص الأمل الذي أنقذ حياتهم بعد 90 ساعة من التشرد في البحر.

كما أن الفيلم من إخراج موفق علي العبيد الذي يسعى من خلال هذا الفيلم وغيره إلى تقديم قصص محلية ملهمة ومثيرة تسهم في تغيير الصورة النمطية السلبية عن صناعة الأفلام المحلية. وأنتجه من المملكة العربية السعودية المنتج أيمن خالد، وكتبه نايف نجر

وأبطال الفيلم هم: عبدالعزيز المداحي، محمد العكاسي، وعلي السحيباني.

فيلم ثقوب

فيلم ثقوب هو فيلم دراما سيكولوجية وإثارة يأخذنا في رحلة نفسية غامضة مع الزوجين "راكان" و"ريم"، اللذين يبحثان عن شقة للإيجار بعيدًا عن منزل والدته المسنّة. تبدو الأمور طبيعية في البداية باستثناء وجود ثقب غريب في الجدار، لكن القصة تتكشف تدريجياً من خلال تنقلات بين الحاضر والماضي، لتظهر سلسلة من الأحداث الغامضة: مكالمات غير مرغوب فيها، لقاءات مع شخصيات مشبوهة، وانفجارات عنيفة. ذروة الفيلم تأتي عندما يتعرض منزل والدته للسرقة وتُهاجم والدته، مما يجبر "راكان" على مواجهة شخص حاول تجنبه طويلاً.

الفيلم من بطولة مريم عبدالرحمن، ومشعل المطيري، ومن إنتاج أيمن النقيب وعبدالرحمن الطخيس. وكتبه فهد الأسطاء، وعبدالمحسن الضبعان.

وأخرجه عبدالمحسن الضبعان وهو كاتب سيناريو، ومخرج سعوديّ مستقلّ، شارك في تأسيس شركة "تلاشي للأفلام" وأخرج العديد من الأفلام القصيرة، وشارك في إنشاء وإخراج مسلسل الدّراما التّلفزيونيّة الحائز على إعجاب النّقّاد "42 ديز". كما أنه فاز بجائزة لجنة التّحكيم في مهرجان مراكش الدّوليّ للفيلم.

يذكر أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الرابعة، يرفع شعار هذا العام "للسينما بيت جديد"؛ ما يعكس رسالته بوصفه منصةً عالميةً تحتضن الفنانين من مختلف أنحاء العالم، مقدمة لهم بيتاً جديداً ودائماً في جدة، تمكنهم من مشاركة أفلامهم وأفكارهم مع جمهورهم من خلال هذا البيت.

في سياق متصل: جمانا الراشد: نسخة مهرجان البحر الأحمر السينمائي هذا العام "استثنائية"

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